Présentation des auteurs du Salon du livre de Gémenos 2023

Dans le cadre majestueux de la Cour des Granges à Gémenos, petite ville pittoresque du Sud de la France, aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai, le Salon du livre de Gémenos 2023, en présence de nombreux auteurs nationaux, et régionaux. La Rédaction Marseille vous a déjà présenté les grandes lignes de cet évènement culturel exceptionnel, ainsi que le programme des rencontres et cafés littéraires animés par Jérémy Noé de La Marseille, Florian Allain d’Unissons, Floryse Grimaud, Patrick Coulomb et Marie-Blanche Cordou. Il était temps à présent de vous présenter les auteurs participant à ce grand Salon littéraire.

En “avant-propos” du Salon, une rencontre de choix se tiendra à la Médiathèque de Gémenos le vendredi 19 mai 2023 à 17h00 avec Daniel Picouly et Alice Masson-Haroutionian, deux romanciers de l’histoire familiale dont la transmission est au coeur de l’inspiration. L’entrée est libre, profitez-en !

Plus de 35 auteurs vous donnent rendez-vous pour un week-end d’échanges et de découvertes. Littérature, roman, BD, livres jeunesse, fantasy, polars, thrillers, romans historiques, livres d’histoire, souvenirs d’enfance…une programmation pour tous les publics et pour tous les goûts. Dans la Cour des Granges, se tiendront un grand salon du livre, un Café littéraire, un Atelier créatif et un jeu de piste pour les enfants et dans la salle municipale Jean Jaures, des rencontres thématiques et de grands entretiens. Placé sous la Présidence de Nicolas Pagnol, il représente tout l’enthousiasme d’un petit-fils qui met à l’honneur l’œuvre et l’actualité de son grand-père. Une rencontre rare et en toute intimité. Les autres auteurs ne sont pas en reste :

Daniel Pic ouly , Prix Renaudot- Ses souvenirs sont des best-sellers, qu’ils racontent des histoires d’enfance ou… de vin, ils nous parlent d’amour.

Karin Hann , “Marcel Pagnol toujours” mais aussi “le roman d’une vie d’audace et de liberté”, celle d’Olympe de Gouges à qui nous devons la Déclaration des droits de la femme.

Olivier Weber , grand reporter, réalisateur, Prix Joseph Kessel et Albert Londres, alerte sur L’Arménie menacée.Son dernier roman est consacré à Gerda Taro et à la Guerre d’Espagne.

Jérôme Loubry , auteur de polar et thriller à succès, Prix de Cognac 2019, Grand Prix de l’Iris Noir de Bruxelles, “Les Refuges” et “Le douzième chapitre” ont chacun reçu 5 Prix.

Jean-Louis André , ses documentaires décryptent nos modes de vie notamment à travers l’alimentation. En sa compagnie, nous allons revisiter une histoire de la France à table.

Mehdi Charef, son film Le thé au harem d’Archimède a été couronné par un César. Ses livres, à l’écriture fine et sensible, racontentles souvenirs d’un enfant exilé, entre deux cultures.

Achmy Halley , spécialiste de Marguerite Yourcenar, première académicienne de l’histoire. A l’occasion des 120 ans de sa naissance, un portrait intime jusqu’à ses recettes de cuisine !

Mathieu Pieyre , un coup d’éclat dès son premier livre Le professeur d’anglais qui, sitôt paru, reçoit le prestigieux Prix Alain Fournier 2023. Nos souvenirs de classe sont inoubliables !

Franz-Olivier Giesbert, Grand Prix de l’Académie française, un regard incomparable sur la Vème République. Amoureux de Marseille jusque dans le portrait de Bernard Tapie.

Bien évidemment, les auteurs locaux participent à ce grand Salon pour présenter leurs livres :