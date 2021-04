3 questions à… Alexandra Mac Kargan, auteure de romances entre femmes

Alexandra Mac Kargan est une romancière qui met en valeur les femmes et relate leurs histoires d’amour. Avec beaucoup de sincérité, elle a accepté de répondre à nos 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour Alexandra, présente-nous tes livres et ton univers en général:

Alexandra Mac Kargan : J’écris des romances entre femmes dans des genres variés : romance contemporaine, post apocalyptique et fantasy pour l’instant. J’ai choisi d’écrire à la première personne (1 à 3 « voix ») et au présent pour faciliter l’immersion et le suspens : le lecteur découvre les personnages principaux de l’intérieur et ne voit le monde et les autres que par leurs yeux. En tant qu’auteur, cela complique parfois les scènes parce qu’on aurait besoin d’un élément que le personnage ne connaît pas, donc il faut faire preuve d’imagination !

Ma première saga (3 tomes) que j’ai terminée en début d’année est intitulée « Revenge ». Le premier tome a été conçu comme un one-shot et peut donc être lu tout seul.

« Associées » est également l’histoire d’une confrontation de deux femmes fortes avec leurs failles bien cachées.

Actuellement, j’attends que mon éditeur publie le final de ma duologie post-apocalyptique « Arkham » dans laquelle j’ai fait renaître un clan d’Amazones. Entre romance et lutte pour leur survie, elles ont du pain sur la planche mes héroïnes !

FNI : quels sont tes projets ?

AMK : Le gros projet de l’année est de sortir de la romance entre femmes pour me confronter à la littérature générale. Le scénario est ficelé, je commence l’écriture. Une romance atypique (avec un homme tout à fait « hors normes » et une femme d’exception… de mon point de vue en tout cas !), un peu de fantasy (urban fantasy) et un groupe de métal symphonique : j’ai mis tout ça dans mon chapeau et j’ai secoué !

Je suis vraiment impatiente de le publier mais cela va prendre quelques mois.

Ensuite, j’ai dans les tuyaux une suite pour « Associées » et une romance contemporaine entre femmes. En fait, j’ai deux scénarios pour la romance et je ne sais pas encore lequel je vais faire.

FNI : comment gères-tu la situation actuelle, est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

AMK : Aujourd’hui, je gère très bien. Je suis assez solitaire, voire casanière, et donc la situation ne me pèse pas trop. Il me manque juste une petite pause dans un troquet en bord de mer ou un petit resto sympa de temps en temps. Je patiente comme tout le monde donc.

Le premier confinement par contre était beaucoup plus anxiogène. On ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Cela m’a complètement bloquée au niveau de l’écriture. Je suis déjà heureuse d’être sortie de cette phase-là. Surtout qu’au moindre grain de sable dans mon écriture, les doutes refont surface et n’arrangent vraiment pas les choses !