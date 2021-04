Peaux épaisses – Les humanoïdes Associés

Partagez





Les “Peaux épaisses” est le surnom donné aux hommes modifiés génétiquement pour effectuer des missions spéciales et dangereuses, dans le vide sidéral. Ils sont aussi « chassés » pour leur peau aux capacités exceptionnelles, afin de concevoir des « combinaisons organiques ». Mais, ces temps-ci, plusieurs organismes de haute autorité commencent à s’intéresser de plus près à un de leur clan : celui des Nomarals et personne ne sait pour quelle raison … Disponible le 14 Avril 21, aux Éditions Les Humanoïdes Associés !

Le décor :

A la pointe du continent Austral, sur l’île des corbeaux … Le conflit bat son plein pour en finir avec les forces du renouveau. Lors d’un sauvetage, Lark, un « peau épaisse », blessé, est contraint de se retirer de la bataille.

Le soir même, son ami, le Major Shaï lui conseille d’en finir avec les missions. Il lui apprend également qu’il va devenir gouverneur. Une belle opportunité pour se barrer de cette planète de tarés !

Tandis qu’ils partagent un verre pour fêter cet évènement, Shaï tombe à terre, paralysé … Lark n’a plus qu’à utiliser le casque de modelage facial pour prendre sa place dans la navette, et effacer toutes traces du corps !!!

Car, ce qui l’intéresse maintenant, c’est de savoir pourquoi son ancien clan des Nomarals lui a envoyé ce message intrigant : « Le passé qui nous a vu naître nous protège. Pour combien de temps?? « , et de retrouver leurs traces.

Sur Hyllos, planète gazeuse géante … Roko Greach, un mercenaire, est recruté par une multinationale de renom, pour faire un gros « nettoyage » de Peaux Épaisses. Et plus particulièrement l’extermination du clan Nomaral, sans aucune autre explication. Le problème, c’est que le clan a mystérieusement disparu des radars …

Le point sur la BD :

Grâce à un partenariat éditorial avec les Éditions Critic, le lecteur découvre une adaptation du roman de Laurent Genefort . Le scénario, retravaillé par Serge Le tendre, nous renvoie un univers d’anticipation, dans un monde où la société se permet de créer une race, spécialement conçue pour l’esclavage. On assiste à une chasse à l’homme, mêlant poursuite nerveuse dans un milieu qui sent bon la testostérone et où ça gicle bien de temps à autre. Puis, un “retour aux sources”, pour un ancien « esclave» dont le clan est en difficulté. Peaux Épaisses se construit autour d’un univers riche en technologies avancées, et en applications génétiques très avant garde.

Un travail remarquable de création et d’imagination pour Pasquale Frisenda. Les graphismes sont aériens. Alternant entre plans d’ensemble de la ville et plans rapprochés lors des échanges entre protagonistes, qui rythment l’ensemble. Un premier tome d’anticipation furieusement « Humanoïdes Associés » , très bien adapté !

Ma conclusion :

Une BD sci-fi/anticipation aux accents humanistes mixant action et réflexion ! Peaux Épaisses est à la fois, une “balade galactique” mouvementée avec des poursuivants pas très compréhensifs, et le début de l’existence, pour un ancien “esclave” motivé par la sauvegarde de son clan ! Rendez vous avec Les Humanoïdes Associés, pour une deuxième partie, qui permettra d’élucider l’énigme du message, et de la disparition de cette “meute “ !!!