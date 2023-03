Red’Active à l’Espace Culturel E. Leclerc de Sormiou à Marseille

Le samedi 25 mars 2023, l‘Espace Culturel E. Leclerc de Sormiou à Marseille reçoit la très sympathique équipe de Red’Active Editions pour une rencontre-conférence autour de l’édition. Cet évènement fait partie du cycle de conférences autour de la littérature régionale organisée en collaboration avec l’Association d’aide à la création artistique Unissons.

A quoi s’attendre ? :

Red’Active est une maison d’éditions locale, située à Rousset, un très beau village près d’Aix en Provence. Elle compte une pléiade d’auteurs régionaux et nationaux dans des genres variés. A sa tête, la charmante Mailis Paire est une femme de cœur, de caractère, au sourire généreux et au goût sûr. Elle a à cœur de promouvoir ses auteurs ainsi que leurs oeuvres et la lecture.

Le pitch de la conférence :

Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment fonctionne une maison d’édition en coulisse ? Comment fait elle son choix parmi tous les manuscrits qui lui parviennent ? Vous ne saurez pas pour les autres, mais pour Red’Active, une maison d’édition qui met du cœur à l’ouvrage, vous aurez l’occasion de vous en rendre compte en venant écouter la passionnante Mailis Paire en toute transparence. Cette conférence sera pour l’éditrice l’occasion de présenter l’intégralité de la collection poche des Éditions Red’Active. Elle expliquera précisément pourquoi elle a retenu chacun des titres qui y figurent, pourquoi elle les aime autant et ce qu’ils ont à apporter aux lecteurs.

Maïlis Paire présentera également quelques-unes de ses auteures : Thalie Bannière (La trilogie des Ombres), Séraphine Mattin (Celle qui), Isabelle Reboul (Ame Sensitive) et JaanVoyl VMaroah (Les Volets clos).

Ces talentueuses romancières seront présentes pour parler de leurs livres et également les dédicacer. N’hésitez pas à aller à la rencontre de ces femmes dynamiques aux univers aussi intéressants que différents.

Mailis Paire vous présente sa maison d’édition lors d’une conférence à La Madeleine de Marcel à Gémenos :

Espace Culturel E. Leclerc Zac Baou de Sormiou, Chem. du Roy d’Espagne, 13009 Marseille