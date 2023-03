Strasbourg Ailes : L’expo photo qui a sublimé la journée internationale du droit des femmes

S’il y a bien une date emblématique à cocher dans le calendrier, le 8 mars est sans nul doute l’une des plus fortes de sens. Et cette année encore, l’ISEG n’a pas raté son rendez-vous. C’est en effet dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes que la photographe Marilyn Modica a réalisé une magnifique exposition au sein de la grande école de communication strasbourgeoise, en collaboration avec 7 étudiants en deuxième année. Un événement qui rentrait dans le cadre de la pédagogie active de l’ISEG, programme permettant aux élèves de mettre en pratique leurs compétences via des expériences professionnelles.

Ainsi, c’est sous le doux nom de Strasbourg Ailes qu’une série de 15 clichés de femmes en situation de handicap a été mise en valeur dans les locaux de l’Institut. À la fois touchante, profonde et émouvante, cette exposition a mis en lumière des portraits de femmes de tout âge et de toute condition sociale. De véritables modèles d’un jour qui ont été sublimés pour l’occasion.

Se voulant accessible à toutes et à tous, le format de Strasbourg Ailes était remarquable. Pour preuve, les explications et les légendes relatives aux œuvres exposées étaient disponibles en braille, mais aussi sur des plaques en relief. Le but : permettre aux personnes malvoyantes d’avoir accès à une exposition en totale immersion malgré leur handicap. Et pour compléter ce rendez-vous fort en émotion, le film Strasbourg-elles – qui braque les projecteurs sur trois femmes handicapées très différentes – était aussi représenté.

Preuve du fort intérêt de cet événement, de nombreux partenaires de renom ont répondu présent, comme Yves Wansi et Achille Gwen, mais aussi des institutions prestigieuses telles que l’Eurométropole, la Région Grand Est, la MDPH locale et la collectivité européenne d’Alsace. Des invités qui ont d’ailleurs été chaleureusement remerciés par Marilyn Modica et Eric Hamel, le directeur de l’ISEG, devant 150 convives captivés lors d’une cérémonie d’ouverture fort sympathique.

Clôturée par une conférence informative et constructive, cette journée du 8 mars restera dans toutes les mémoires des étudiantes et étudiants de l’ISEG qui œuvrent chaque année pour promouvoir l’égalité et l’échange au travers d’événements forts de sens.