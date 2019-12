Marseille la Blanche de Bernard Agnès aux Ed. Librinova

Est-il amoureux de l’amie de Julie, Leïla, que sa mère veut exiler en Algérie ?…

Au détour d’une enquête rythmée par des sujets actuels tels que le terrorisme, le racisme ou encore les enjeux de l’immigration clandestine, l’auteur évoque avec subtilité les conséquences de ces phénomènes sur la société actuelle. À travers les yeux du personnage de Patrick, ancien professeur de français devenu policier, on découvre également la ville de Marseille. De ses origines à sa construction au fil des siècles, elle se révèle en toile de fond de ce roman aux thèmes parfois sensibles qui suscite aussi bien la réflexion que l’imagination du lecteur. Une œuvre atypique et entraînante à ne pas manquer !

Quelques mots sur l’auteur :

Diplômé d’une maîtrise et d’un doctorat dans le domaine du théâtre, Bernard Agnès est aujourd’hui à la retraite et se consacre à ses nombreuses passions aux côtés de sa femme, Josiane. Écriture de scénarios, voyages rocambolesques et sports intensifs, l’auteur dea une vie bien remplie et prépare déjà son prochain roman, intitulé Fragments de la vie d’un prof.