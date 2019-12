Des guirlandes dans le sapin de Françoise Rey aux Ed. Tabou

Avec Des guirlandes dans le sapin, Françoise Rey nous entraîne fougueusement et talentueusement dans la ferveur et les folies de Noël, dans des fêtes inoubliables de l’amour et des sens. A travers 12 chapitres érotiques aux décors scintillants, l’auteur imagine des personnages truculents, drôles et attendrissants, des célébrations les plus profanes et des nuits qui exaucent les attentes les plus inavouables. Au-delà de la bienséance, avec polissonnerie et amusement, retrouvez l’érotisme joyeux et enlevé de Françoise Rey et attendez-vous à passer du rire aux larmes ! Dans ce recueil elle sait mêler l’humour au tragique, tout en finesse avec des mots nus qui troublent, envoûtent, provoquent fièvre, bonheur et volupté.