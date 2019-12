Clairefontaine L’école des Bleus – Toujours plus haut

Toujours plus haut est un nouveau roman, pour les jeunes lecteurs de la collection Clairefontaine L’école des Bleus, paru aux éditions Nathan, en novembre 2019. Une nouvelle aventure pour les élèves de Clairefontaine, entre espoirs et rêves, compétitions et entrainements.

Voilà déjà quelque temps que Jordan n’est plus vraiment à l’aise sur le terrain. Les défaites, les cafouillages, quelques tensions avec ses camarades et plus rien ne va pour le jeune joueur. Depuis plusieurs jours, le gardien ruminait sa frustration, alors dans les cages, sa concentration et sa sérénité habituelles semblent s’être envolées. Après un nouveau match, le FC Villepreux est totalement dominé, il ne s’était procuré que deux actions depuis le coup d’envoi, mais les avait mises au fond. A la mi-temps, sur un score de 2-1, le coach du club ne dit pas un mot à son gardien, à propos des erreurs de son gardien.

Une nouvelle histoire pour ce groupe d’amis et de jeunes footballeurs, où Jordan, le butteur, perd le moral, depuis plusieurs bêtises et décrète qu’il n’est plus suffisamment bon pour être sur le terrain. Pour lui, sa place est sur le banc des remplaçants ! Le coach le trouve bien sévère envers lui-même et ses amis vont tout tenter pour lui remonter le moral et lui faire retrouver sa place de champion. Le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres pour faciliter la lecture des jeunes lecteurs. Des rebondissements, de l’amitié, des défaites, du courage et bien d’autres choses vont ponctuer cette nouvelle aventure et le quotidien de jeunes pensionnaires de l’Institut National Français de Football. Quelques illustrations viennent compléter et dynamiser le roman passionnant.

Toujours plus haut est un nouveau roman de la série Clairefontaine L’école des Bleus, dans lequel les jeunes lecteurs retrouvent Jordan, le gardien de but, qui est en difficulté, se remet en question, doute de son avenir professionnel dans le monde du football.