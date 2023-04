17e édition des Nuits Carrées d’Antibes du 22 au 24 juin : Emilie Simon, Pierre de Maere, Stephan Eicher au programme

Créé en 2007 par l’association Label Note, le festival Nuits Carrées d’Antibes fête cette année sa 17e édition du 22 au 24 juin. Comme lors des deux éditions précédentes, il se tiendra sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs, au pied des remparts et face au port Vauban. Chaque année, cet événement est très attendu car il ouvre la saison des festivals d’été. Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes régionaux, nationaux et internationaux, issus d’univers différents, sont attendus. Il y en aura pour tous les goûts : du rap, du R&B, de la musique électronique et de la chanson française.

Le programme

Jeudi 22 juin, la première soirée sera placée sous le signe du rap et du R&B. A 19h45, la chanteuse Siloh ouvrira le festival. Elle sera suivie des rappeurs Prince Wally à 20h45 et B.B Jacques à 22h. La musique urbaine de Jok’Air clôturera la soirée à 23h30. Prévente : 25 euros, sur place : 30 euros. Réduit : 20 euros.

Vendredi 23 juin : la soirée démarrera à 19h avec Kolinga et se poursuivra à 20h15 avec la chanteuse Bianca Costa. Ensuite, à 21h30, ce sera au tour de Seun Kuti & Egypt 80 d’enflammer la scène des Nuits Carrées avec ses sonorités fusionnant jazz, funk et musique traditionnelle. A 23h, ce sera “The Paradox”, née de la collaboration entre deux artistes de talent, Jeff Mills et Jean-Phi Dary. On leur fait confiance pour se laisser aller à l’improvisation ! Prévente : 30 euros. Sur place : 35 euros. Réduit : 25 euros.

Samedi 24 juin sera sans doute la soirée la plus attendue de cette 17e édition. Après la douce voix de la chanteuse Cara à 19h15, le public pourra applaudir Pierre de Maere à 20h30. Son single « Un jour je marierai un ange » a cartonné ces derniers mois : il sera donc très attendu à Antibes. Ensuite, à 22h, place à une autre ambiance avec Emilie Simon, l’une des artistes majeures de la scène française et internationale. Cette année, son premier album éponyme fêtera ses vingt ans. Enfin, à 23h30, Stephan Eicher clôturera cette édition, lors d’un spectacle inédit, où il interprètera ses plus grands titres ainsi que ceux de son nouvel album, “Ode”, un des succès de cette année. Prévente : 30 euros. Sur place : 35 euros. Réduit : 25 euros.

Pass 3 soirs : préventes 60 euros, sur place 75 euros, réduit 50 euros.

Opération “Carré-ment solidaire”

Cette année, le public pourra faire un don de 1 euro minimum lors de l’achat de billets. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au Centre Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins.

Deux concerts traduits en chansigne

Pour la troisième année consécutive, le Collectif 10 doigts en cavale sera présent sur scène, aux côtés des artistes. Samedi 24 juin, les concerts de Stephan Eicher et de Cara seront traduits en chansigne (langue des signes) pour les publics sourds et malentendants.

Pour plus de renseignements sur le festival : www.nuitscarrees.com