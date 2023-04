Darwin – Le dernier Daï-Kinn aux Éditions Ankama

Partagez





Sur l’atoll d’Astoria, Darwin écoute avec attention, l’histoire que lui raconte son pote. Un ancien peuple a, un jour, découvert un pouvoir, pouvant décupler leur force. Et, après leur disparition totale, il n’est resté d’eux, qu’un seul représentant, et son artefact.

Darwin est persuadé que c’est lui, le dernier des Daï-kinn ! Il porte leur étrange marque sur sa main. Aussi, pour renouer avec ses origines, il décide de braver l’interdit, et de rentrer dans le temple sacré, là où sont enfermés les secrets des Daï-Kinn !!!

Le premier tome d’un pur shonen où aventures et WTF se bousculent pour plus de bonheur !!!!

À découvrir chez Ankama depuis le 7 avril 23 !!! (+10)

Le décor :

Archipel de Woka. Village d’Omao ….

Alors que la pompe à eau géante tourne lentement pour délivrer ce doux breuvage à tous les habitants du village, on entend une voix s’exclamer : « J’ai soif »…

C’est là que soudainement, le moulin à eau géant s’arrache de son emplacement, poussé par un gisement d’eau, surgissant du sol !!!! Les habitants s’échappent. Et on constate qu’un jeune homme en pleine invocation, semble avoir fait sortir toute cette eau du sol comme par magie. Et, d’ailleurs, il trouve cela plutôt « Ultra-méga stylé » !!!

Une heure plus tôt dans le même village…

Deux garçons élaborent un plan de mission, pour accéder au temple sacré. Avec l’aide de Mashikouli, leur petit cochon, ils comptent détourner l’attention des gardes de l’entrée. Tout cela semble assez facile, lorsqu’effectivement, les deux gardes tombent dans le panneau. Laissant la place à Darwin et son pote Dinot.

Après s’être glissé jusqu’au temple, Darwin découvre, au premier étage, un rocher portant la même marque tatouée sur sa main. Et, en un instant, une ombre immense apparaît et une explosion se produit. Les deux acolytes complètement sonnés, sans comprendre ce qui vient de se passer, gisent au sol !

Les villageois attachent le voleur au pied du réservoir d’eau. Il faut attendre la sentence du grand-maître. Et, décider de son sort. Même s’il ne se rappelle de rien !

Il apprend alors qu’il a brisé un artefact cassé dans l’explosion : le Skywood, et qu’un fragment a été volé ….

Le point sur le manga :

Alors, préparez-vous à décoller directement dès le début de la lecture !!! Ce premier tome de Darwin aux Éditions Ankama démarre sur les chapeaux de roues. Keto Valero pose son univers, nous présente rapidement son personnage principal. Un jeune complètement barré, ressemblant plus à un sale morveux qu’à un héros !!! Et puis, tout s’enchaîne très vite ! On a à peine le temps de découvrir le village et ses environs. Les personnages loufoques au langage complètement WTF. Surtout la demi-sœur du protagoniste principal, au tempérament de feu, que tout le monde redoute !!! Le lecteur est directement plongé dans l’action. Des gros vilains qui souhaitent également récupérer le fameux artefact. Une quête se profile pour retrouver le morceau de Skywood manquant, dans un bazar innommable d’explosions, de bagarres, totalement barré !

C’est drôle, fun, très teen et on aime.

La conclusion :

Darwin, le dernier Daï-Kinn promet une série dynamique nous rappelant un mélange de tous les mangas qu’on aime déjà : un soupçon de Naruto, un brin de One piece… Le début d’une quête incroyable aux Éditions Ankama, à la recherche de ses origines et du morceau manquant !! Juste ce qu’il nous fallait pour remuer nos popotins et aérer nos cerveaux en les dépoussiérant, avant l’été !!!