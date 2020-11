Trois questions à… Florian Allain, blogueur et chroniqueur littéraire

En ces temps compliqués, où l’on a de plus en plus besoin de s’évader d’un quotidien pesant, beaucoup se tournent vers la lecture pour y parvenir. Mais le choix est si vaste qu’il est parfois difficile de s’y retrouver et surtout de dénicher LE roman qui va vous emporter ! Pour vous aider dans la recherche de cette pépite littéraire, les avis des passionnés de lecture sont un très bon moyen de vous donner des idées de lecture. Dans cette optique, la rédaction Marseille de FranceNetInfos vous propose d’aller à la rencontre d’un chroniqueur littéraire : Florian Allain qui a gentiment accepté de répondre à nos fameuses 3 questions à…

Interview :

FranceNetInfos : Bonjour Florian, peux-tu te présenter et nous expliquer tes activités ?

Florian Allain : Bonjour, Alice. Je suis né à Brest où j’ai grandi. Depuis 2 ans, je vis à Marseille. Dans la vie je suis commercial dans l’apport de solution téléphonique pour les TPE et PME. Mes activités sont livresques en étant blogueur et chroniqueur littéraire. Je m’occupe de mon site internet : Les lectures de Florian Allain où je publie mes retours de lectures et je gère aussi un groupe sur Facebook « Auteurs, Blogueurs et Lecteurs : Même passion».

FNI: Quels sont les objectifs de ton groupe et ses réalisations ?

FA : Son but est de promouvoir l’écriture et la lecture autour d’une passion commune : Le livre. Nous organisons régulièrement des rendez-vous livresques comme des vidéos en direct avec des auteurs, des concours, des lectures à voix haute… et tant d’autres événements qui permettent de se retrouver entre auteurs, blogueurs et lecteurs. Je suis fier d’avoir à mes côtés des amis mais aussi un auteur exceptionnel comme R.J. Ellory (Parrain Officiel). Le groupe compte à ce jour, plus de 3100 membres après juste 1 an d’existence et cela prouve que la culture est un des piliers de notre humanité.

FNI : Quels sont tes souhaits et aussi tes projets ?

FA : Que le groupe vive encore longtemps pour soutenir chaque jour avec de nouveaux rendez-vous livresques à venir prochainement, nos auteurs, nos librairies et continuer de faire vivre le livre avec les blogueurs et les lecteurs tous passionnés. Pleins de belles surprises à venir !

Merci Florian de nous avoir fait découvrir ton univers et de partager avec le public ton enthousiasme au sujet de la lecture. Vous trouverez sur la page Facebook de Florian de nombreuses propositions d’ouvrages mais aussi des idées de cadeaux de Noël si vous avez choisi d’offrir des livres. Vous pourrez également visionner des interviews d’auteurs et des présentations de livres, mais aussi lire les retours de lecteurs ainsi que leurs recommandations. N’hésitez pas à faire le plein de culture et soutenir les auteurs, belles lectures !

Rejoignez Florian Allain sur les réseaux :

Page Facebook

Groupe Facebook « Auteurs, Blogueurs et Lecteurs: Même passion »

Instagram perso : https://instagram.com/florianallainofficiel?fbclid=IwAR0ON3ssFMRgeAFcH0acvy-U2nws_ObTW1JjaUNzyEZnRjt9mV_rfDp-HTI

Instagram Chronique: https://www.instagram.com/les_lectures_de_florian_allain?fbclid=IwAR16auhID-57h7ACrKFKacI6wdd0Mypna19db6ACOhE5ImSJWQqdA0oQCWs

Twitter: https://twitter.com/FlorianAllain?fbclid=IwAR1hZosnLvupyLa0V40jaBnlNigRVMaNEmUZGBPF_Yr6lmgTTHsiYTOpYKo