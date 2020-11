Sorceline, tome 3, Au cœur de mes zoorigines

Au cœur de mes zoorigines est le troisième tome de Sorceline, la série jeunesse, des éditions Vents d’ouest. Une nouvelle bande dessinée de Sylvia Douyé et Paola Antista, parue en octobre 2020, qui invite à plonger dans un univers merveilleux.

Sorceline, narratrice de son histoire, dévoile que depuis plusieurs jours, elle voit un animal qu’elle est la seule à pouvoir observer. Elle ne sait pas pourquoi, à certains moments, il se montre, et à d’autres il disparaît. Elle ne sait pas réellement ce que c’est, un fantôme, un ange-gardien, ou un guide missionné pour la conduire sur le chemin de la vie… Elle aurait tellement de questions à lui poser, mais elle ne comprend pas ce qu’il lui veut. Elle resterait bien une éternité à l’observer, s’il pouvait lui dévoiler le secret de ses origines, mais le devoir l’appelle et tout le monde l’attend pour la reconstitution criminelle. Dehors, le professeur et ses élèves essaient de comment le coupable a procédé, pour transformer les êtres vivants en statues de verre. Alors que Sorceline essaie de voir encore cet animal fabuleux, son amie Willa lui rappelle qu’elles sont au milieu d’une reconstitution déterminante.

Tout le monde sait désormais qui transformait les êtres vivants en statues de verre, tout le monde enquête sur le procédé, ce qui captive beaucoup Willa, qui s’investit dans ce mystère, tandis que Sorceline tente de découvrir ses origines, tout en s’informant sur cet animal qu’elle est la seule à voir. Le récit est plein de mystères et de magie, alors que l’enquête se poursuit, que les cours se prolongent, que les tensions augmentent, Sorceline semble un peu perdu. Moins présente dans ce troisième tome, elle laisse un peu plus de place aux autres personnages, qui se dévoilent un peu plus, mais l’intrigue reste assez saisissante, pleine de rebondissements, de révélation et de magie. La bande dessinée se lit facilement, elle est fluide et plaisante, entre les dialogues et la narration. Le dessin est toujours aussi doux et sublime, avec un trait fluide et rond, un univers fascinant et un superbe bestiaire.

Au cœur de mes zoorigines est le troisième tome de la série Sorceline, des éditions Vents d’ouest, qui offre un récit toujours aussi fascinant, plein de suspense et d’aventures, d’enquêtes et de révélations, entre magie, amitié, rivalité, merveilleux…