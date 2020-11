Imagine – La collection de livres de relaxation pour les enfants

Imagine que tu as des super-pouvoirs et Imagine que tu es dans l’espace sont deux nouveaux titres de la collection imagine, des éditions Flammarion. Deux livres-CD, parus en octobre 2020, qui proposent des aventures à lire, à regarder et à écouter.

Après s’être installé confortablement, allongé ou assis, l’enfant est invité à s’imaginer qu’il est en train de se réveiller doucement. Il s’étire comme un chat, lorsque l’oreille tombe du lit. Une cape à capuche noire et des gants rouges se retrouvent devant l’enfant. Cela est étrange, mais l’enfant a tout de suite envie de les enfiler…

De la même façon, après s’être installé confortablement, une main sur le ventre et l’autre sur la poitrine, l’enfant va imaginer qu’il est dans son lit, bien au chaud. Il est l’heure d’aller dormir, seulement, il n’a pas sommeil. Il se tourne d’un côté, il se tourne de l’autre, en changeant son oreiller de place. Puis, l’enfant ferme ses yeux très fort, puis les rouvres, mais rien n’y fait !

Les deux ouvrages, pour les enfants à partir de 4 ans et de 6 ans, invitent, à travers de doux récits, de s’initier à la relaxation, un sujet au cœur des préoccupations des parents. Un CD accompagne chacun des livres, reprenant l’intégralité des textes, accompagnés d’une ambiance musicale adaptée. Les jeunes lecteurs vont découvrir et vivre sept aventures, pour se croire super-héros, ou être dans l’espace, afin de s’apaiser, se relaxer, mais aussi, à travers chaque histoire, apprendre à prendre son temps pour rêver, à appréhender sa peur, à canaliser son énergie, à reprendre des forces, à trouver du courage, à assouvir sa curiosité… Les récits très immersifs, doux et plaisants, invitent les enfants à grandir en toute confiance. Quelques illustrations accompagnent également les textes, suggérant l’évasion de l’esprit.

La collection Imagine, des éditions Flammarion, se complète avec deux nouveaux ouvrages, qui propose aux enfants de s’initier tout doucement à la relaxation, à travers des aventures à s’imaginer, pour grandir et s’apaiser.