Calendrier de l’Avent Cluizel 2020 : Des chocolats fins & onctueux

Le calendrier de l’Avent Cluizel 2020 nous embarque dans un univers enchanteur, au sein même du Royaume Lunaire de la Manufacture. Au programme, une dégustation de chocolats d’exception dont je suis adepte depuis bientôt 3 ans.

Si vous saviez comme j’avais hâte de découvrir le calendrier de l’Avent Cluizel 2020. C’est de loin mon calendrier de l’Avent chocolaté préféré ! Et je dois dire que cette l’année il a dépassé toutes mes attentes, notamment pour son esthétisme. Je l’ai trouvé différent des éditions précédentes. Toujours dans l’élégance et la douceur, mais avec ce petit quelque chose en plus : ces illustrations qui nous embarquent en plein cœur de la magie de Noël. Il est… Ma-gni-fique !

D’ailleurs, il risque bien d’attirer un public beaucoup plus jeune cette année. En grande partie grâce aux superbes illustrations qui décorent le calendrier. Ce paysage nocturne, mis en valeur par des touches de couleurs pétillantes et festives. Un mélange équilibré d’orange, d’argenté ou encore de blanc. Le renne jaillissant du centre de la lune apporte de la fraîcheur au tout et nous embarque au sein d’une nuit étoilée parée de joyaux. Une interprétation poétique qui donne envie de dénouer le lien en satin pour découvrir les gourmandises que le calendrier renferme.

Côté contenu, tout y est ! Petits et grands seront ravis de goûter aux incontournables ganaches noir et lait qui ne manquent pas de caractère. Les pralinés à l’ancienne, les mendiants, ainsi qu’une fameuse mini-barre fruitée. Seront également de la partie : des recettes fruitées et acidulées, du nougat, du caramel, du miel ou encore de la vanille. Soit 24 cases délicieusement gourmandes !

Le calendrier de l’Avent Cluizel 2020 semble avoir été dessiné à la main et pensé avec le cœur. Il embarque toute la famille au sein d’un univers féérique propice à la dégustation et au partage.