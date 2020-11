Calendrier de l’Avent Colors of Tea 2020-Dégustation de thés à l’aveugle

Le calendrier de l’Avent Colors of Tea 2020 est de retour avec son format artisanal et réutilisable. Comme l’année dernière, il propose de déguster 24 thés/tisanes bio à l’aveugle. Un moment de convivialité qui risque bien de combler les amateurs de thés à la recherche de nouvelles saveurs.

Zoom sur le calendrier de l’Avent Colors of Tea 2020

Peut-être que les adeptes de la box Colors of Tea vont être déçus de ne pas découvrir un nouveau look pour la version 2020 du calendrier. Cela ne change pas grand-chose pour moi, car je trouve l’idée du DIY très sympa. Et cela change des autres calendriers que j’ai pu découvrir qu’alors dans la même catégorie.

De plus, j’avais été conquise par l’idée de déguster plusieurs thés sans connaître leurs parfums. Je suis donc ravie que la marque ait décidé de rester sur la même lignée. Bien sûr, j’aurais apprécié une fantaisie supplémentaire, mais cela ne gâche en rien mon plaisir de l’avoir en ma possession.

Si Colors of Tea a misé sur le plaisir de la dégustation, elle n’a pas renoncé à proposer un calendrier aux couleurs de Noël. Il est tout en longueur, facile à accrocher à côté du sapin, car il ne prend pas trop de place. Quatre couleurs sont proposées : blanc, vert ou rouge. Il se compose de 24 thés à déguster à l’aveugle, avec pour seul indice, sa catégorie : thés noirs, thés verts, tisanes, oolong ou encore rooibos. Et pour savoir ce qui se cache derrière chaque case, Colors of Tea révélera tout cela à partir du 1er décembre sur leur site officiel.

Colors of Tea propose un calendrier de l’Avent de thés et tisanes 100 % bio qui mise sur la convivialité. Une surprise gustative à découvrir chaque jour du mois de décembre pour mettre un peu de baume au cœur à toute la famille.