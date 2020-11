Calendrier de l’Avent Pukka 2020 débarque sur le e-shop de Kazidomi !  

Que les amoureux de thés biologiques se réjouissent, le calendrier de l’Avent Pukka 2020 vient d’arriver sur le e-shop de Kazidomi ! Je suis d’autant plus ravie que je trouve qu’il se démarque des autres calendriers dans la même catégorie. La marque a eu envie de partir sur la forme originale d’un calendrier qui se déplie, pour nous faire découvrir une recette chaque jour avant Noël.

Zoom sur le calendrier de l’Avent Pukka 2020

J’ai récemment eu le plaisir de découvrir la marque Pukka que je connaissais finalement très peu. Je vous ai notamment parlé du coffret de Noël dans cet article : voir ici.

Je suis d’autant plus heureuse de pouvoir vous présenter le calendrier 2020, car je n’avais aucune idée que la marque en proposait un. De couleur vert intense, agrémenté de fleurs et de jolies silhouettes féminines, il renferme pas moins de 24 thés et infusions biologiques aux plantes.

Le calendrier est glissé dans un coffret en carton de la même couleur. Il suffit de l’ouvrir sur le devant à l’aide d’une languette. Un avant-goût de l’ouverture des cadeaux de Noël ! Et c’est à l’intérieur que l’on retrouve le calendrier de l’avent à déplier. La présentation est superbe. Sa forme allongée est bien pensée, car peu encombrante. Un lien est glissé à l’intérieur du coffret pour accrocher le calendrier de l’Avent à l’endroit souhaité. On retrouve l’esthétique de départ, avec encore plus de couleurs, puisque les sachets de thé Pukka sont eux-mêmes très colorés.

Je valide complètement l’idée du calendrier entièrement recyclable. Et plus encore l’engagement de la marque autour du respect de la nature. Si vous êtes adeptes des plantes, vous serez sensibles aux différentes propositions de la marque, cela ne fait aucun doute. Au programme, des recettes inédites, surprenantes parfois, veillant à nous apporter du bien-être au quotidien.

Pour vous l’offrir, rendez-vous sur le site de KAZIDOMI (avec le code promo « FRANCENETINFOS » profitez de – 20 € sur le prix de votre adhésion).