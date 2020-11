Le Calendrier de l’Avent De Neuville 2020 : Féérique & Gourmand

Le calendrier de l’Avent De Neuville 2020 ne manque pas de charme cette année. Enveloppé d’un ruban doré, il renferme une ville « Féérique et Gourmande ». Prêts à découvrir les surprises cachées dans ce nouveau décor ? C’est parti !

Un décor féérique pour ce calendrier de l’Avent 2020

Pour cette nouvelle version, De Neuville est resté dans la même lignée que l’année dernière, avec un calendrier accordéon qui se déplie pour découvrir 24 cases chocolatées. Et pour cette version 2020, l’esthétisme est plus que réussi. On retrouve une ville en effervescence, qui profite à fond de la magie de Noël, autour d’activités bien différentes.

De Neuville propose donc de rentrer dans sa ville, pour y découvrir un superbe décor digne des contes de Noël. Je dois dire que je le trouve bien plus travaillé que d’autres calendriers de prestigieux chocolatiers. La ville est joliment illuminée, les illustrations sont superbes avec tous ces gens qui vaquent à leurs occupations avant l’arrivée de Noël : shopping pour trouver le cadeau parfait, ajouter la touche finale à la décoration du sapin, se promener en famille les pieds dans la neige, faire du patin à glace entre amis, décorer sa maison, discuter de tout et de rien avec ses voisins, en un mot : s’émerveiller !

Le calendrier de l’Avent De Neuville 2020 met du baume au cœur, encore plus en ces périodes difficiles. Il va nous combler de gourmandises également. Nous pourrons croquer dans des chocolats de fabrication française, sans huile de palme, recouverts d’une délicieuse couverture de beurre de cacao. À l’intérieur de chaque case, de nombreux pralinés ou encore des chocolats fondants du type ganache.

Et pour faire durer le plaisir encore et encore, De Neuville propose aussi quelques gourmandises déclinées dans de nombreux coffrets. Les collections sont multiples, elles donnent l’eau à la bouche. Pour les découvrir, n’hésitez pas à vous rendre ICI. Au programme, les indispensables papillotes, des orangettes, des marrons glacés, etc. De quoi satisfaire le palais des grands et des petits !