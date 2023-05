Vite, ouvrez-moi ! – Ed. L’école des loisirs

Vite, ouvrez-moi ! est un ouvrage plein de surprises, d’Alex Sanders, paru dans la collection Loulou & Cie, aux éditions L’école des loisirs, en avril 2023. Un livre plein d’humour et de rebondissements, pour les jeunes lecteurs, qui vont venir en aide à un petit oiseau…

Dès la couverture, les enfants voient un petit oiseau jaune, derrière des barreaux. Il est prisonnier et demande de l’aide. Il aimerait qu’on lui ouvre la cage, pour enfin être libéré ! Une fois la couverture, à barreaux, ouverte, le petit oiseau remercie. Il est heureux et trouve cela très gentil, de lui être venu en aide. Sur la double page suivante, une grande illustration montre l’oisillon en train de voler. Il est content de pouvoir ainsi s’envoler et survoler les fleurs. Mais le petit oiseau va devoir faire attention. En effet, dans l’herbe verte se cache un tigre…

Le livre est très attrayant et amusant. Il invite les jeunes lecteurs à participer activement à la petite aventure du petit oiseau. En effet, dès la couverture, à barreaux, les enfants doivent ouvrir à l’oisillon enfermé. Enfin libre, il doit faire attention au tigre, et cela, encore avec l’aide des enfants ! Le livre est assez simple et plutôt efficace et amusant. Le texte est court, interpellant les enfants, offrant une aventure concise et captivante, qui peut recommencer à l’infini ! En effet, le final est bien pensé, donnant envie de répéter l’aventure. Le dessin est tout aussi simple, avec un trait plutôt rond, épais, et un univers très coloré.

Vite, ouvrez-moi ! est un livre original, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre cartonné, solide, qui invite les enfants à participer à l’aventure et à venir en aide à un petit oiseau captif, espiègle et rusé.

