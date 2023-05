Lush célèbre la Fête des Mères avec de jolis coffrets

Alors que la Fête des Mères approche à grands pas, j’avais hâte de vous parler de Lush et notamment de leur sélection de coffrets spécialement pensés pour l’occasion. J’ai d’ailleurs eu la chance de recevoir le coffret « Happy Mother’s Day » que je compte bien vous présenter dans le détail.

Lush : une marque de cosmétiques addictive

Je suis ravie de pouvoir vous parler de la réputée marque Lush qui propose des produits absolument divins et délicieusement parfumés. Il suffit de passer devant l’une de leurs boutiques pour apprécier les odeurs gourmandes qui s’échappent de leurs nombreuses créations. Ce qui semble être une bonne excuse pour rentrer dedans au risque de ne plus vouloir en sortir.

Lush, ce ne sont pas que des odeurs pétillantes, mais bel et bien du sur-mesure avec la création de produits de beauté plus attrayants les uns que les autres. Difficile donc de ne pas trouver son bonheur, que l’on soit partisan de senteurs gourmandes ou plus neutres pour les adeptes du naturel. Chez Lush, le savon a une place de choix, il est même la star vedette, au point que les équipes ont eu envie de le décliner à l’infini.

Enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, nous vous encourageons à découvrir l’iconique bombe pour le bain pétillante qui fait en partie le succès de Lush. Depuis, la marque ne cesse d’innover en proposant de nombreux soins pour visage et corps, bucco-dentaires également, des parfums d’intérieur, du maquillage, etc.

Les coffrets pensés pour la Fête des Mères

L’idée de proposer 5 coffrets composés de soins est ingénieuse car cela va permettre aux mamans de découvrir la marque, et pour celles qui sont déjà addicts, de prolonger le plaisir. Dans tous les cas, elles pourront s’offrir un moment de détente, se relaxer grâce à des produits sensoriels et doux pour la peau. Et pour surprendre à coup sûr les mamans, plusieurs soins faisant partie de la sélection « Fête des Mères » sont en édition limitée. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre en boutique si vous souhaitez vous emparer de ces nouveautés.

Zoom sur les coffrets Lush

Petite parenthèse qui a toute son importance, Lush a pensé à proposer des coffrets accessibles pour tout budget, de 16 € à 62 €. Cerise sur le gâteau, et en accord avec le côté éthique de la marque, certains coffrets sont emballés avec un Knot Wrap au look pétillant, on adore !

« Just for you » de Lush à 16 €

Le coffret « Just for you » va clairement plaire aux petits budgets puisqu’il coûte 16 €. Ici, on retrouve des nouveautés délicieusement parfumées avec 2 savons en édition limitée : les bombes de bain « Jasmine » et « Tea Party » qui est juste in-cro-yable ! À base d’huiles essentielles de citron vert et d’orange, elle sent divinement bon. Et sa forme de théière est juste adorable, je l’adore !

« MUM » de Lush à 30 €

Les mamans adeptes de bains vont adorer ce coffret. Il renferme 4 bombes de bain, dont 3 spécialement conçues pour la Fête des Mères aux senteurs florales et fruitées. « Atom Heart Mother » va combler les mamans en recherche d’odeurs fraîches et pétillantes, puisqu’elle se compose d’huiles essentielles de bergamote, d’orange, de néroli et de fleur d’oranger.

« Happy Mother’s Day » à 55 €

Le « Happy Mother’s Day » est une merveille. Est-ce qu’on peut apprécier deux secondes la beauté du Knot Wrap hyper coloré qui a clairement un avant-goût de printemps ? Il est superbe ! Il se compose 6 produits plutôt bien pensés ensemble parce qu’ils sont assez complémentaires.

On retrouve ma bombe de bain préférée « Tea party », la bombe de bain « Deep Sleep » qui est d’une douceur incroyable grâce au trio d’huiles essentielles : lavande, camomille et néroli. C’est le savon qui appelle à la détente, une parenthèse de douceur pour toutes les mamans Warriors que nous sommes. Le gel douche liquide « Sleepy », best-seller de la marque, est glissé également. Il est agréable sur la peau, sent bon la lavande. Il a un petit côté relaxant idéal pour la douche du soir, après une journée intense.

Le savon « Honey I Washed The Kids » est dingue également, je le trouve gourmand, sûrement cette odeur de miel qui le rend addictif. Il a un côté hydratant qui arrange bien ma peau de croco. Le pin moussant orange pétillant « Brightside » va combler les amoureux des odeurs d’agrumes puisqu’il se compose d’huiles essentielles de mandarines de Sicile, de bergamote et de clémentine. Soit, une odeur pétillante qui met la patate, je valide ! Lush a souhaité glisser une crème pour le corps, la « Dream Cream » dans un contenant de 45 grammes. Je la trouve agréable sur la peau, elle hydrate bien en profondeur et son odeur est plutôt neutre : lait d’avoine, camomille, lavande.

« Flower Power » à 60 €

Ce coffret va surtout combler les mamans qui raffolent d’odeurs de fleurs. Au programme, 6 produits dont 3 éditions limitées : le gel douche « Mimosa », le savon « Buzzy Mum » à la forme adorable d’abeille, le gommage naturel aux agrumes « Orange », la crème pour les mains « Super Duper », le soin hydratant visage « Gorgeous », le gel douche « Rose Jam ».

« Mum’s Bathtime Favourites » à 62 €

Ce coffret en forme de carrousel est superbe d’autant plus qu’il est réutilisable. Il est idéal pour les mamans adeptes de bain, puisqu’il se compose essentiellement de 9 bombes de bain et pains moussants. Au programme plusieurs bestsellers, à commencer par le pain moussant « Sleepy » à la lavande, « The conforter » parfum fruits des bois, la bombe « Twilight » aux senteurs chaudes et relaxantes. Sans oublier la bombe « Deep Sleep » qui porte bien son nom, « Jasmine », « Tea Party », « Atom Heart Mother », l’adorable savon avocat « Avo Cuddle » et « Brightside ».

Lush plus que jamais engagé auprès de la planète

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, Lush propose des produits 100 % végétariens, parfois Vegan, composés de cosmétiques frais et non testés sur les animaux.

J’espère que la sélection Fête des Mères saura vous séduire. En attendant, je suis moi-même ravie d’avoir goûté aux plaisirs d’utiliser des soins Lush, plus sensoriels les uns que les autres. Et je ne suis pas la seule fan à la maison !