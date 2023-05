Trois chardons – Ed. Sarbacane

Trois chardons est un roman graphique de Cécile Becq, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2023. Une bande dessinée qui conte la tourmente de trois sœurs, en Ecosse, en 1833, entre deuil, divorce, renouveau, espoir, combat intérieur…

En juin 1833, en Ecosse, un homme se promène avec son chien Keegan. Il semble en sueur, malgré sa veste. Il demande à son chien d’accélérer un peu plus la cadence, car la maîtresse va s’inquiéter. Le chien avance et l’homme aussi, mais cela semble de plus en plus difficile. L’homme tient sa tête, comme s’il avait des douleurs, puis tombe à terre, dans un cri. Il est à terre, son chien à ses côtés. Quelque temps après, une femme enterre son mari, Ian Patterson. Après l’enterrement, tout l’entourage se retrouve à la maison. Moïra, la veuve trouve du réconfort auprès de sa sœur Margaret. Elle lui apporte quelque chose de plus corsé à boire ! La jeune femme s’inquiète pour ses enfants, mais elle rassuré par sa sœur, qui lui affirme que les bambins jouent dehors et que tout va bien.

Le récit est très touchant, il présente deux sœurs qui vont se rapprocher, suite à la mort du mari de l’une. Moïra, 35 ans, se retrouve jeune veuve, avec deux enfants, mais ne se remet pas de la mort prématurée de son mari. Elle va s’installer chez son aînée, le temps de se retourner. Ainsi, une cohabitation et une nouvelle vie commencent… La bande dessinée présente les vies quelque peu bousculées, de trois femmes, trois sœurs, qui se retrouvent ensemble, pour tenter de surmonter des épreuves de la vie. Le roman graphique suit surtout Moïra, son deuil, ses espoirs, son travail, ses rencontres, ses envies, ses amours… En effet, une rencontre va chambouler la vie de la jeune femme, qui ne sait plus vraiment quoi faire. Le dessin est simple, plutôt rond, expressif, très bien découpé et agréable.

Trois chardons est un roman graphique touchant, des éditions Sarbacane. Un récit qui présente trois sœurs dans la tourmente, entre amours, rencontres, espoirs, deuil, famille, reconstruction, émotions, rancœurs, complicité…

