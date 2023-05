Coffret livre et dominos – Les dinosaures

Les éditions Usborne présentent une nouvelle collection, Coffret livre et dominos, qui se poursuit avec le titre Les dinosaures, paru en avril 2023. Une boîte carrée qui se compose de 28 dominos double face et d’un livre souple, qui présente, entre autres, les règles du jeu.

Le coffret est se présente sous la forme d’une belle boîte cartonnée, solide et carrée. A l’intérieur, se trouvent 28 dominos double face, ainsi qu’un livre souple. Le petit ouvrage présente brièvement les dinosaures, aux enfants. Des informations et faits pour mieux connaître ces animaux disparus qui fascinent beaucoup. Les dinosaures, à retrouver sur les dominos, sont donc à présenter. Il y a le diplodocus, le ptérodactyle et le stégosaure, dans un premier temps. Quelques phrases, un petit paragraphe viennent apporter des compléments d’informations sur chacun d’entre eux. Sept dinosaures sont donc à découvrir et retrouver, dans le livre et sur les dominos.

Le coffret est ludique et intéressant. A travers les animaux disparus et fascinants, les enfants, vont apprendre, dès 3 ans, à jouer et compter. En effet, la boîte propose de découvrir, dans un premier temps, le monde incroyable des dinosaures et d’en présenter quelques-uns. Ensuite, les règles du jeu sont présentées, de manière aérée et détaillée. Les positions, le déroulement de la partie et le final trouvent des explications adaptées aux jeunes joueurs, et accompagnés d’illustrations, pour mieux comprendre la partie. Avec les dinosaures, dans un premier temps, les enfants pourront aussi jouer avec la face à points, pour commencer à apprendre à compter, dénombrer… Le coffret est très plaisant et complet, coloré, il peut aussi être emporté facilement en week-end ou en vacances !

Les dinosaures est une nouvelle boîte de la nouvelle collection Coffret livre et dominos, des éditions Usborne. Un coffret complet, ludique et intéressant, qui vient apporter quelques informations sur des dinosaures, avant de s’amuser avec ou apprendre à compter, tout en jouant.

