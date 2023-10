On commence dès l’apparition des premiers homo-habilis, il y a environ 300 000 ans, pour se projeter à la conquête de l’espace et des multiples découvertes !

Un récit terriblement avant-gardiste, et incroyablement absorbant. Découpés en histoires courtes, pour visualiser cet ensemble universel et paradoxal, dans une édition de luxe, magnifiant toute la grandeur de l’œuvre !

Paru le 4 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga .(+14)

Le décor :

Les premiers hommes dans un océan de verdure…

La Terre perdue au milieu de la nuit spatiale, se confronte au ciel bleu que traverse une aigrette. Au sol, des animaux d’un autre temps se nourrissent. Une énorme créature, ressemblant à un ours, fait fuir une bande de petits singes de leur arbre. Une bande de hyènes des cavernes attaquent les troupeaux qui broutent dans la plaine. Le phorusrhacos, les Aurochs, et d’autres bovidés fuient.

Tandis que les Lémurs se font attaquer par d’immenses créatures effroyables. Un paysage aussi beau que redoutable, où les premiers hommes découvrent l’arme, un bout d’os assez long qui leur permet, en frappant assez fort sur leur proie, de l’annihiler. Ils s’élancent en bande, leur nouvelle arme à la main, frappant des arachnides, des reptiles, puis une plus grosse prise : un mammouth.

Fiers de leurs butins, l’un d’eux surmonte la dépouille en brandissant cet os salvateur et nourrisseur vers le ciel !!!

L’os se transforme en une navette spatiale, au milieu du vide intersidéral. A son bord, le premier hominidé traversant les cieux : Ham, un chimpanzé dont on imagine les pensées à ces moments précis …

C’est le début d’une conquête infinie de l’espace. Une conquête politique, économique, mettant à mal croyances, et travers humains. Rapprochant l’homme de civilisations inconnues. Après 2001, l’Odyssée de l’espace, voici, 2001 Nights Stories, version d’origine.

Le point sur la BD :

L’espace a toujours eu le vent en poupe ! Cette immensité aux propriétés qui lui sont propres, aux astres bien trop éloignés pour pouvoir les comprendre, les découvrir a toujours intrigué l’être humain. Mais surtout, l’auteur de cette bible avant-garde de la science-fiction : Yukinobu Hoshino. Un enfant dont la tête était déjà tournée vers les étoiles dès l’enfance. Nous plongeant à l’âge adulte dans une odyssée digne des plus grands réalisateurs, écrivains…. 2001, Nights stories, un seinen faisant prendre la mesure de ses récits précurseurs. Entre réflexions sur l’humanité, ses paradoxes, les découvertes spatiales. Mais aussi, cette confrontation de la cosmologie biblique et théologie bousculée entraînés par les différents paliers de découverte spatiales.

Cette superbe réédition, XXL aux Éditions Glénat Manga, de luxe nous laissent admiratifs. Le lecteur est transporté dans les étoiles. Et ses illustrations en couleurs. La galerie fastueuse et le mot de Shigeto Hojo (scientifique) en fin de lecture, nous permettent de prendre conscience du génie de cette œuvre : « Une source d’exaltation et d’émotions » que le lecteur n’est pas prêt d’oublier. (traduit par Djamel Rabahi)

La conclusion :

Encore un must have de collection à poser dans sa bibliothèque ! Décidément, les Éditions Glénat Manga nous gâtent avec ses rééditions de classiques et indispensables, en grand format toutes plus belles les unes que les autres. (Cf : Biomega, Neon Genesis Evangelion…) Parcourir cette version de 2001 Nights Stories, devient un acte presque sacré, tant le récit est intemporel. Il résonne encore dans chaque âme ayant un jour levé les yeux au ciel, et observé la voie lactée, comme si elle était une toile noire où dessiner nos rêves, mais aussi nos espoirs suivant la conjoncture !! Une odyssée défiant le temps fabuleuse, intelligente, réflexive à ne surtout pas manquer !

(dédicace à mon papa Antoine Beccaletto qui aurait adoré cette lecture, et partager son avis éclairé pour des soirées d’échanges interminables …)