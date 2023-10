Depuis des années, la série “Friends” occupe une place de choix dans le cœur des téléspectateurs (énormément dans mon coeur je l’avoue). Elle a déclenché des rires, des larmes et a créé des souvenirs impérissables. Maintenant, grâce aux éditions 404, cette série culte prend vie sur votre table de salon avec “Friends le jeu où il faut bien choisir ses amis”. Un jeu où non seulement votre amour pour la série est mis à l’épreuve, mais aussi votre talent de persuasion. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il ?

Dès l’ouverture de la boîte, on découvre 170 cartes soigneusement conçues. Parmi celles-ci, 164 cartes situations plongent les joueurs dans des dilemmes inattendus, certains tirés directement de la série, d’autres purement imaginaires mais tout aussi amusants. Les 6 autres cartes, elles, incarnent les personnages emblématiques de la série que nous avons tous appris à aimer : Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey et Phoebe.

L’objectif ? Convaincre le meneur du jeu que, face à une situation donnée, votre “Friend” serait le meilleur choix. Mais avant de plonger dans le débat, chaque joueur doit piocher une carte personnage Bonus. Dans le jeu vous n’êtes pas obligé de défendre uniquement un seul et même personnage. Par exemple, vous avez tiré la carte bonus “Ross”. Si votre argument concernant une situation quelconque, vous aviez choisi comme personnage Ross et que vous êtes amené à gagner, vous avez un point supplémentaire (mais cette carte ne donne droit qu’à un point supplémentaire dans toute la partie). Mais n’oubliez pas une chose : durant toute la partie vous êtes libre de prendre n’importe quel personnage et de le défendre !

“Friends” : Le jeu où choisir le bon allié compte!

Le meneur commence alors à lire à haute voix l’une des cartes situations. Imaginons, par exemple, que la situation soit la suivante : “vous vous êtes acheté une superbe voiture de luxe, qui serait le premier qui devrait la conduire ?” Ou encore “vous devez sauter en parachute mais vous vous rendez compte que vous avez le vertige a qui faites vous confiance pour sauter avec vous ?”. Ou même “Vous devez garder vos petits neveux qui sont des terreurs, a qui demandez vous de l’aide pour le babysitting ?”. Sinon imaginez que “votre boss participe a un salon en Thaïlande et vous voulez absolument qu’il vous choisisse pour l’accompagner a qui demander vous conseil pour être l’élu ?”. Vous devez dire chacun votre tour quel personnage serait le plus à même d’aider dans cette situation.

Immédiatement, les mécanismes du jeu se mettent en marche dans l’esprit des joueurs. Chacun analyse, calcule, se souvient des épisodes pertinents et prépare ses arguments. Va y avoir de la baston dans l’air c’est moi qui vous le dit !

Les débats sont vifs, parfois hilarants. Chacun doit argumenter, convaincre, parfois même jouer de malice pour mettre en avant son personnage. Un point essentiel à noter : une fois qu’un joueur a plaidé en faveur d’un “Friend”, ce dernier ne peut plus être choisi par les autres. Cela ajoute une dose de stratégie, obligeant les joueurs à anticiper les choix des autres et à ajuster leur argumentation en conséquence.

Mais le jeu ne s’arrête pas là. Après cette première manche de plaidoiries, un nouveau défi attend les joueurs. Ils doivent maintenant réfléchir à quel “Friend” ils n’aimeraient surtout pas avoir à leurs côtés dans cette situation et justifier leur choix. Cette seconde manche, souvent source de fous rires, offre une nouvelle dimension au jeu, permettant de revisiter les gaffes et maladresses de nos six amis.

Le jeu où chaque argument compte !

Finalement, après ces deux manches de débats intenses, le meneur du jeu, fort de tous les arguments présentés, doit trancher. Il déterminera quel “Friend” est le plus adapté à la situation et attribuera la carte situation au joueur qui l’a défendu. Chaque carte a une valeur en tasses : une, deux ou trois. Ces tasses déterminent le score, et le joueur ayant amassé le plus grand nombre de tasses à la fin l’emporte.

“Friends le jeu où il faut bien choisir ses amis” est bien plus qu’un simple jeu de société. C’est une expérience, une immersion dans l’univers de “Friends”. Chaque partie est l’occasion de revivre les moments cultes de la série, de tester ses connaissances, mais aussi d’apprécier le plaisir de la répartie et de l’argumentation. Ce jeu rend brillamment hommage à l’une des séries les plus adulées, tout en mettant à l’épreuve notre perspicacité et notre capacité à argumenter. Les débats s’annoncent endiablés, comiques et toujours renouvelés.

Ce jeu est le compagnon idéal pour une soirée entre amis ou en famille. Que vous soyez un fan inconditionnel de la série ou simplement à la recherche d’un jeu captivant, cette création des éditions 404 est un incontournable. Alors, lequel de vos amis défendrez-vous avec passion ?