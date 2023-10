Edonis – Le calendrier de l’Avent 2023

Collectif coopératif de vignerons, Les vignobles Edonis couvrent l’ensemble des vignobles bordant la Loire, dans le Val de Loire. Un terroir et des vins variés, qui vont plaire à tous, du rouge, au blanc, et passent par les vins plus doux et les pétillants. Pour découvrir ces vins, le calendrier de l’Avent Edonis est parfait, pour attendre Noël et déguster quelques mignonettes, entre Domaine et Châteaux.

Le calendrier de l’Avent Edonis se présente dans un coffret qui pourrait contenir une bouteille de vin. Une boîte cartonnée simple et élégante, aux couleurs du collectif, avec quelques motifs rappelant les fêtes de fin d’année. A l’intérieur, se cachent douze mignonettes de vins, douze cuvées à déguster. Le calendrier de l’Avent est en édition limitée, proposant un bel assortiment des plus belles cuvées du Val de Loire. Une manière, aussi, de découvrir et de sélectionner ses vins, pour les fêtes, à ouvrir en famille, ou à offrir !

Le calendrier présente les nombres pairs, avec douze mignonettes à déguster, vous l’aurez compris, le calendrier commence avec le numéro deux ! Derrière ce premier numéro, du coup, se trouve une petite bouteille, de 4cl, de Touraine Sauvignon La Dilecta. Un vin blanc fruité, puissant et épicé, qui pourra se déguster avec le poisson en sauce, de la viande blanche ou encore du fromage.

Dans la deuxième case, mais qui porte le numéro quatre, c’est une petite bouteille de vin rouge, de Saumur Champigny qui se cache. Un millésime de 2017, en vieilles vignes, qui offre puissance, bois et épice. Un vin qui accompagnera les viandes grillées et rôties, ainsi que les fromages affinés. C’est un vin blanc, un Muscadet Sèvre et Maine, qui se trouve dans la case numérotée six. Un vin élégant et complexe, qui se mariera les poissons en sauce, viandes blanches et fromages affinés.

Ainsi de suite, dans chaque case se trouvent de petites bouteilles de 4cl, de vin rouge, blanc et rosé. Six rouges sont à retrouver et déguster, cinq blancs et un rosé. Un bel éventail de Châteaux, Domaines, ou encore Lieux Dits, pour une découverte gustative unique. On appréciera le rosé, l’unique, le vin Côteaux du Layon, vin blanc un peu plus doux et la sélection de rouge, pour les plus connaisseurs. Une multitude de saveurs restent donc à découvrir et savourer, à retrouver dans ce calendrier de l’Avent unique.

Edonis, collectif coopératif de vignerons du Val de Loire, présente, pour patienter jusqu’à Noël, un calendrier de l’Avent à savourer. Un coffret élégant, qui présente douze petites bouteilles de 4cl, de vin rouge, blanc et rosé. Une sélection qui présente plusieurs saveurs, autant pour les amateurs, que pour les passionnés.

Le collectif coopératif de vignerons Edonis est à retrouver par ici…