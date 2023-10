Devenez le héros de “Tu n’es (pas) Deadpool”

Hey, fan de Marvel ! Vous pensiez connaître tous les recoins de l’univers super-héroïque ? Préparez-vous à un revirement spectaculaire avec “Tu n’es (pas) Deadpool !”, une pépite décoiffante des 404 éditions. Concocté par l’astucieux Tim Dedopulos et brillamment traduit par Laurent Laget, ce livre promet un voyage pas comme les autres. Vous, OUI, VOUS, êtes sur le point de devenir le protagoniste d’une saga Marvel. Excitant, non ?

Deadpool, le mercenaire bavard aux répliques cinglantes, est ici confronté à un paradoxe. Lorsque Matt Murdock, plus connu sous l’alias de Daredevil, se présente avec une mission qui semble “trop” facile, Deadpool est perplexe. Où est le twist ? Où sont les explosions et les plans farfelus ? Cette routine tranquille, ce n’est clairement pas son truc !

Alors, que fait Deadpool ? Eh bien, il prend les choses en main, à sa manière ! Il décide d’aller plus loin, d’explorer le mystère. Et, dans sa quête de chaos contrôlé, il vous recrute, cher lecteur, pour être son acolyte. Imaginez : c’est VOUS, aux côtés de Deadpool, pénétrant des chambres fortes ultra-sécurisées, affrontant des criminels qui… tentent de paraître menaçants. Les rebondissements fusent, l’humour noir est au rendez-vous, et votre mission, si vous l’acceptez, est de prendre les rênes de cette folle équipée ! Mais n’oubliez pas aussi que vous pouvez aussi vous retrouver dans de drôles de positions, vous êtes quand même le bras droit (plus ou moins) volontaire de Deadpool.

Le livre dont vous êtes le héros mais n’oubliez pas que Deadpool est le héros, enfin peut être pas …!

Mais attention, avec Deadpool, rien n’est jamais simple. Chaque choix que vous ferez influencera le destin de l’anti-héros. Serez-vous à la hauteur ? Veillerez-vous à ce que cette mission hors du commun soit couronnée de succès ? Serez vous en assez bonne santé pour continuer cette folle aventure ?

Explosive, pleine d’esprit et truffée de références, cette aventure Marvel officielle est un must-have pour tout fan du genre. C’est l’occasion de vivre une épopée “à la Deadpool”, avec tous les ingrédients qui font le charme du personnage : dérision, action, humour noir et une pointe d’irrévérence.

Plongez plus profondément dans ce livre et vous découvrirez qu’il ne s’agit pas simplement d’une histoire linéaire. Non, mesdames et messieurs, il est truffé de surprises à chaque tournant ! N’oubliez pas c’est vous qui décidez du destin de Deadpool, vos choix le feront aller dans une bonne ou mauvaise direction. Des fois, vous échapperez un “Oups”. Mais qu’importe ! L’histoire c’est vous qui la créée !

Faites chauffer votre ciboulot !

Attendez-vous à résoudre des énigmes retorses qui mettront à l’épreuve vos méninges. Et, pour une vraie sensation jeu de rôle, vous aurez parfois besoin de lancers de dés pour décider du sort de notre anti-héros. Des choix ? Oh, il y en a, et pas toujours des bons ! Vous risquez même de vous surprendre en prenant des décisions que Deadpool lui-même qualifierait de “très mauvaises”. Préparez-vous également à des combats de boss épiques. Mais n’oubliez pas : avec toutes ces péripéties, il y a une multitude de façons dont les choses pourraient mal tourner pour Deadpool. Alors, parviendrez-vous à le garder en un seul morceau ou le verrez-vous réduit en bouillie ? Le défi est lancé ! Prenez un papier, un crayon et notez tout. Vous verrez que ce n’est pas si facile que ça de rester en vie avec Deadpool à vos côtés.

Alors, chaussez vos plus belles chaussettes à licornes, préparez vos meilleures répliques et plongez tête la première dans ” Tu n’es (pas) Deadpool !”. Une chose est sûre : ce n’est pas tous les jours qu’on vit une aventure aux côtés de l’un des mercenaires les plus attachants de l’univers Marvel. Embarquez pour le voyage, et que la force (ou l’humour !) soit avec vous ! Un, deux, trois, partez (dans la bonne direction, c’est mieux !)