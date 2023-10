Quand le crocodile vient dîner chez le loup est un nouvel album de Steve Smallman et Joëlle Dreidemy, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2023. Une nouvelle histoire amusante, pleine de bienveillance, pour le grand loup et son ami l’agneau.

Côtelette est un agneau et Loulou, un loup ! Tous les deux sont amis. Une belle amitié lie les deux êtres, une comme on n’en rencontre pas beaucoup. Parfois, comme les moutons, ils cabriolent dans les prés tels des fous. D’autres fois, les deux amis, comme des loups, hurlent sous la lune, à la nuit tombée. Un soir de printemps, Côtelette et Loulou trouvent, à l’orée du bois, un œuf énorme. Il est lisse et blanc. Le loup n’en avait jamais vu d’aussi appétissant ! Il s’écria, par cette découverte alléchante, qu’il aimerait préparer une délicieuse omelette ! Côtelette gronda. Il était hors de question qu’un bébé finisse dans une assiette !

Le récit est drôle et rythmé, dans un cet album plein d’humour et de tendresse. Les deux amis vont d’abord faire le tour du bois, pour savoir à qui appartient cet œuf. Mais l’œuf abandonné n’appartient à personne. La seule solution est de le ramener à la maison et d’en prendre soin ! A la maison, l’œuf éclot et un petit crocodile en sort. Commence alors un drôle d’apprentissage pour tout le monde… Mais ce nouvel habitant, aux dents pointues, inquiète dans la forêt ! L’album reste plaisant et bien détaillé, offrant une nouvelle aventure pour Loulou et Côtelette. Une histoire pleine de rebondissements, entre frayeurs, bienveillance, course-poursuite, tendresse… Le texte est adapté aux jeunes lecteurs qui s’amuseront à retrouver Côtelette et Loulou. Le dessin est très plaisant, plutôt rond, coloré. Il offre parfois une mise en page, comme une bande dessinée, offrant une dynamique sympathique.

Quand le crocodile vient dîner chez le loup est un album plein d’humour et de bienveillance, des éditions Glénat jeunesse. Une nouvelle aventure pour les deux amis, qui vont décider de s’occuper un bébé crocodile, qui va vite grandir et faire peur aux habitants de la forêt.

Lien Amazon