Sheltered, un one-shot pointant du doigt, (ou plutôt du flingue), tous les les débordements possibles, mais surtout psychosociaux de l’isolement d’un groupe humain …

Une bande de survivalistes , vivant à l’écart du monde, voit sa quiétude basculer, lorsque des signaux avant-coureurs d’une possible éruption volcanique apocalyptique semblent pointer le bout de son nez.

Une montée en adrénaline, et en psychose qui vont vous retourner la raison.

Disponible aux Éditions Akiléos. (+16)

Le décor :

Le refuge – Un camp de survivalistes au milieu de la neige…

Les grilles d’entrée du camp s’ouvrent pour laisser passer le pick-up de monsieur Eckersly. C’est le père de Vic. Tous deux, reviennent de faire le plein de courses en ville.

La jeune Hailey se précipite dans les bras de Vic, comme si cela faisait des semaines qu’elles ne s’étaient pas vues !!! Il faut dire que la vie est plutôt longue dans ce « refuge » coupé de tout, et particulièrement isolé. Pour passer le temps, les adolescentes aiment aller près de la rivière, dans une cabane construite dans les arbres. Là, après avoir piqué un peu d’alcool dans les réserves, elles font la fête, tranquille, comme toute adolescente de leur âge.

Malheureusement, le père de Vic a d’autres plans pour elle pour le moment !! Débarrasser le pick-up, et entreposer précieusement chaque « victuaille », chasse « matériels » dans le bunker.

Il faut que « le refuge » soit prêt si une quelconque catastrophe devait se produire. Mais avant qu’une catastrophe se produise, il faudrait surtout régler toutes les paperasses nécessaires à l’autorisation des constructions. Le problème, c’est que si déclaration à la mairie il y a, les « secrets » des bunkers savamment dissimulés vont être révélés.

La communauté ne peut pas risquer de mettre en péril leur projet de « sauvegarde », et voir rappliquer tous les badauds qui voudraient être sauvés si catastrophe il y a un jour…

Tandis que les adultes discutent paperasses, Lucas et Joey, deux autres adolescents, s’occupent d’emprunter un poste émetteur-récepteur. Ces deux-là surveillent depuis longtemps les secousses de la Terre. Et, aujourd’hui, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes ….

Mais du matériel de plus de cinquante ans est-il vraiment fiable ??? ….

Le point sur le comics :

Pour une fois, qu’on peut lire un récit pré-apocalyptique, au lieu de post-apocalyptique, moi, je dis : chapeau Johnnie Christmas et Ed Brisson pour ce « Sheltered » aussi angoissant que schizophrénique !!!

Car tout le scénario se présente comme un huis-clos dans une communauté hétéroclite, où tout va soudain partir en vrille après la découverte d’une possible menace naturelle.

Du récit léger et assez convenu en tout début de lecture, le lecteur assiste vite à une montée en puissance totalement dérangeante !!! On s’enfonce dans la pure psychologie « humaine », de l’adolescent à l’adulte. Sombre, basique, violente, que les auteurs décortiquent pour mieux nous l’installer petit à petit. Accrochez-vous à votre fauteuil, le duo ne nous laisse aucun répit pendant le déroulement du scénario. C’est l’isolement total dans nos têtes, comme dans la tête des protagonistes. On est autant fasciné par les différentes personnalités des personnages, que les graphismes « délicieux » faisant ressortir, avec crédibilité, toute cette sorte de déshumanisation.

Carnet de croquis fabuleux en fin de lecture de cette claque aux Éditions Akiléos !!

La conclusion :

Coup de cœur total pour ce récit axé, certes sur l’aspect psychologique des personnages. Mais surtout une excellente vision globale d’une société sous pression !!!

Sheltered, aux Éditions Akiléos, n’est pas vraiment à mettre entre toutes les mains, surtout celles trop sensibles. Pour les autres, c’est la claque assurée, aussi bluffante que « rétinienne-ment » marquante !!!!