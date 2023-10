Louis-Arthur : des chroniques sentimentales drôles et émouvantes

Partagez





En ces temps où les seuls en scène se contentent de rabâcher les mêmes thématiques et autres blagues éculées. Louis-Arthur va vous surprendre avec ses superbes “Chroniques Sentimentales” aussi amusantes qu’émouvantes.

Le jour où Louis-Arthur reçoit une invitation à une soirée des anciens du collège, sa vie s’arrête et le plonge dans une introspection sentimentale. Maxime Duroy, son amour d’adolescence sera présent. Telle Sophie Marceau, il appréhende cette réunion.

Louis-Arthur nous compte tout en pudeur ces désillusions affectives. Il se met à nu avec une sincérité désarmante. Tout en recul, avec un regard amusé et une émotion qui vous donne la chaire la poule. Plus d’une fois, il nous tend les bras. On pourrait intervenir, mais on se refuse au final de l’interrompre. Suspendu à ses lèvres, tant ses confidences ressemblent aux nôtres.

Derrière cette quête intime d’un amour caché, c’est le film de notre vie sentimentale qui se déploie. La mise en scène de Nicolas Vidal joue avec malice de ce transfert émotionnel. Ces chroniques sont narrées comme des flashbacks cinématographiques.

On ressort de ce seul en scène, le cœur allégé, les yeux pétillants, le sourire au coin des lèvres. Ces “Chroniques sentimentales” embrassent les premiers pas d’un superbe comédien. Louis-Arthur redéfinit le seul en scène avec une écriture subtilement drôle et émouvante.

Louis-Arthur – Chroniques Sentimentales

au Théâtre du Marais