Le grand final de Neon Genesis Evangelion [Perfect Edition] est enfin là !!! Entre trahisons et souvenirs du passé, la vérité sur les Evangelion et sur le véritable but du père de Shinji et de la NERV, fait imploser ce septième et dernier tome !

Une série d’anthologie remaniée en superbe Perfect Édition de collection du plus bel effet, pour un final apocalyptique.

Disponible le 4 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

Les techniciens n’en reviennent pas. L’EVA-01, mobilisée dans les hangars depuis un petit moment, est ressortie pour combattre les Eva de série qui s’en prennent à Asuka. Une surprise que même la jeune fille n’attendait pas ! Shinji refuse enfin de perdre tous les gens qui l’entourent et recommence le combat !!! Après un affrontement éprouvant, la victoire est à portée de main. Asuka est saine et sauve, Shinji n’a plus qu’à l’emmener en sécurité. Mais, soudain, alors que tout semble réglé, les Eva de série au sol, se relèvent ….

Pendant ce temps, le père de Shinji et Rei se dirigent dans les profondeurs de la NERv pour retrouver Adam. L’heure est venue afin d’achever le processus pour un Troisième Impact, grâce à la fusion d’Adam et Lilith !!! Mais, Ritsuko qui avait déjà tout saisi, tente d’empêcher le massacre. Elle interrompt Gendo en le tenant en joue. Malheureusement, trahie par ses proches, le plan se retourne contre elle, et elle est abattue par le professeur, devant les yeux sans expressions de Rei.

La machine se met en route, pour une genèse programmée ….

Le point sur le manga :

Enfin, le grand final encore plus beau grâce aux illustrations. Au format et à la beauté de cette version de Neon Genesis Evangelion. Le dernier ex-libris entre les mains, le lecteur est emporté dans les rebondissements de scénario de ce septième tome aux Éditions Glénat Manga. Une lecture éprouvante. Que ce soit pour nous ou pour le protagoniste. Le choix de Shinji est pourtant décisif dans cette vision d’apocalypse où Yoshiyuki Sadamoto nous propose un déroulement assez nébuleux, au vu de la dimension universelle, et pourtant tout de même très intérieure, du récit.

Les lecteurs se retrouvent projetés dans le « néant » entre dématérialisation des âmes et souvenirs intimes du protagoniste principal. La version noir et blanc du manga ajoute à cette « suspension » dans le temps pour nous tenir en haleine jusqu’à la fin de la lecture. C’est extrêmement beau et impersonnel à la fois, grâce aux échanges et aux symbolismes anciens que l’auteur insère dans son œuvre. Et cette plongée dans les pensées et souvenirs intimes de Shinji.

La conclusion :

Quel spectacle !! Neon Genesis Evangelion [Perfect Edition] amène l’oeuvre de Yoshiyuki Sadamoto a un niveau divin, céleste grâce à ses messages entre déisme et pacifisme. Une œuvre d’anthologie qui devient collector grâce aux Éditions Glénat Manga. Elles nous auront bluffé avec cette version intense, et poussée par rapport à l’anime d’origine. La dernière page se referme sur les remerciements de l’auteur. Et nous, lecteurs, on est emplis de tous les sentiments qu’il nous a fait ressentir tout au long de ce partage. De cette plongée dans un futur imaginaire. De toute cette humanité et cette bienveillance qu’il nous transfère à travers cette œuvre magnifique, où l’on se replongera assurément. En attendant, on contemple cette version collector sur nos étagères et tous ces superbes ex-libris…