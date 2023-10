Le goût du Japon – Dernière partie d’un conte magnifique aux Éditions La boîte à Bulles

Alice Barnes est bien décidée à avoir le goût du Japon. Et, à découvrir les origines de ce kimono aux chats. Elle décide de quitter l’Angleterre pour un voyage maritime, accompagné de l’ancien amant de sa mère, vers le Japon.

Pendant ce temps Victor, détenant le chat échappé du kimono, suit ses traces … Espionné par Selma !

Quatrième et dernier tome de cette investigation extravagante, d’une poésie graphique fabuleuse, sur les traces des kimonos magiques !!!

Un récit soupçonné de légendes japonaises à retrouver le 4 octobre 23 aux Éditions La boîte à Bulles.(+12)

Le décor :

Si vous aviez raté le premier, tome cliquez dessus >> Le chat du Kimono

Le monologue du chat perdu…

Quelle idée d’avoir quitté ce kimono, et ses congénères. À présent, affaibli par son passage trop long chez les gaijins, il semble que la vie veuille quitter son pauvre corps de chat noir. Selma et le duc de Montrose tentent tant bien que mal de le maintenir. Mais le petit animal ne s’alimente plus. Il faut absolument le faire retourner en terre des origines. Le Japon. Selma est missionnée par le Duc, pour espionner son frère, Victor Neuville. Une nouvelle qui arrive tout droit dans l’oreille du chat mourant, qui se réjouit de retourner au pays du Soleil Levant.

Pendant ce temps, Alice est là devant le beau kimono de soie. Dérangée par le capitaine, celui-ci l’invite à venir écouter l’histoire de légende sortie de la bouche d’une vieille mendiante.

C’est ainsi que tous d’eux apprennent qu’il existe plusieurs kimonos : celui de l’Océan et celui du bambou viennent compléter le trio de meurtriers. Tous sont issus du même endroit : le mont Osa. Et ils ont tout d’abord été tissés de façon magique, afin d’assouvir des victoires de pouvoir.

La vieille continue de raconter que par le passé, les kimonos furent détruits et la manufacture de soie, brûlée. Et, que pour les retrouver, il faut accéder dans le monde à l’envers !!!!

Une énigme que le capitaine n’est pas prêt à ingurgiter. Tandis qu’Alice veut tenter le tout pour le tout et retrouver les autres kimonos !!!! Une aventure s’annonce ….

Le point sur la BD :

Ainsi s’achève cette enquête « familiale », fantastique aux allures de conte, menée par la douce et créative Nancy Peña comme une œuvre d’art graphique. Le goût du Japon amène son lot de théories, de légendes et… De trahisons à chacun des protagonistes. On vogue par delà les mers, pour un voyage exotique. En partant d’une Angleterre Victorienne, aux US et coutumes très conservatrice. Vers un pays, où brigands de grands chemins, yakuzas et geishas, forment une légende, pleine d’onirisme, au fil de la lecture ! Le tout dans des décors dignes d’estampes anciennes, aux couleurs du pays du soleil levant : rouge/blanc/noir. Ses nuances accentuent la beauté et l’émotion de chaque pages illustrées. On aime la narration de ce chat, ayant perdu sa place sur son kimono, et par la même occasion, ses pouvoirs. Et ce fil conducteur

L’autrice nous étonne par la découverte de la vérité sur toute cette histoire. Et surtout, par les drames que cette conclusion va provoquer.

La conclusion :

Une investigation singulière et littérairement poétique. Graphiquement incroyable de créativité. Le goût du Japon aux Éditions La boîte à Bulles, et ses trois autres « congénères : Le chat du kimono, Tea Party, et It a piece of cake, nous auront passionné grâce à cette enquête haletante mêlée de légendes japonaises. La série nous aura tiré quelques rires, beaucoup d’intérêt. Une curiosité incontrolable au fil des tomes, pour comprendre les origines de ses vétements traditionnels japonais aux pouvoirs subtils !! Et surtout un dénouement particulièrement dramatique, mais surprenant !