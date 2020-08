Zoom sur : Le chat du Kimono – BD- La boîte à Bulles 

Partagez





Les Éditions La Boîte à Bulles ont pris l’habitude de nous surprendre avec leur ligne éditoriale remarquable. Avec ce titre, « Le chat du Kimono », elles nous entrainent dans un conte onirique de Nancy Pena, en plusieurs parties. Rythmé par le destin d’un chat, né de l’imprimé d’un kimono !! Une oeuvre à l’ancienne, à la fois poétique et merveilleuse.

Le décor :

Tout conte commence avec une histoire d’amour. Celle-ci est celle d’un pauvre tisseur réalisant des kimonos tellement uniques, que leurs graphismes peuvent prendre vie !! Amoureux de la fille du propriétaire d’une filature de soie qui a pour habitude de se parer de kimonos imprimés de chats … Malheureusement, les sentiments n’étant pas toujours réciproque, elle refuse les avances du tisseur. Pour se venger, il se pare de kimonos aux imprimés de grues et de rats, afin d’attiser l’intérêt des chats qui prônent sur celui de la belle.

Les chats tirent tellement forts lorsque la jeune femme passe devant le tisseur, que l’un d’eux s’échappe … et que son aventure commence : tantôt chat de « chalutier », puis, chat de Sherlock Holmes, il croisera tout un « parterre » de personnages plus ou moins connus, qui l’aideront ou non, dans sa quête du kimono perdu !!!!

Le point sur la BD :

Si vous voulez commencer à lire « Le chat du Kimono » aux Éditions La Boîte à Bulles, il faut absolument changer de point de vue sur ce qu’est la BD. Car, celle-ci, est beaucoup plus une oeuvre graphique d’art à l’ancienne, un peu comme un mélange de tableaux de Lautrec et d’Hokusai, qui prendrait vie, qu’une BD à laquelle vous êtes accoutumés. L’autrice, Nancy Pena, a pris un soin particulier à mettre en scène plusieurs parties de la vie de ce chat, plein de malice, à la recherche du kimono où il vivait avant le « drame ».

Le lecteur s’immerge dans l’univers de Drac, teinté de blanc, de noir, de rouge, complètement envoûté par la mise en page de l’oeuvre. Comme totalement transporté par le flot d’une mer calme puis doucement agitée. L’autrice nous balade dans ces graphismes changeants. Quelquefois, un imprimé de tissu de soie, d’autres fois, des estampes japonaises accompagnées de la narration de l’histoire. Mais, elle garde une ligne directrice : la balade du chat qui veut retrouver et réintégrer son kimono !!!

C’est original, doux, et dramatique à la fois !!!

La conclusion :

Une oeuvre graphiquement maîtrisée ! Le chat du Kimono est un mélange de poésie, de drame. L’autrice s’amuse avec les sentiments du lecteur. Parfois bercé par une douce musique, parfois bousculé par la dureté de la vie de ce chat perdu ! Je le répète encore, mais cette BD aux Éditions La Boîte à Bulles n’en est pas une : il faut la considérer comme une véritable oeuvre d’art !!! Un conte que l’on n’est pas prêt d’oublier …