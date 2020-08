Versailles – Toute une histoire avec Gaspard et Léonie

La collection des éditions Ouest France, Toute une histoire avec Gaspard et Léonie, se complète avec le nouveau petit ouvrage Versailles, paru en avril 2020. Un livre pour les jeunes curieux, qui vont pouvoir découvrir l’histoire prestigieuse du domaine de Louis XIV, visités chaque année par des millions de visiteurs.

Les deux héros, Léonie et Gaspard, sont vêtus étrangement. Ils invitent les jeunes lecteurs à visiter Versailles, somptueux domaine où se trouvent le château, le parc, les jardins et fontaines, le Grand et le Petit Trianon. Une découverte de Versailles, mais aussi de la vie à la cour au temps du Roi-Soleil et de ses successeurs. Une carte de France, pour situer le monument et un plan du domaine pour se retrouver plus facilement sont détaillés, pour les petits curieux.

En premier lieu, c’est le château en lui-même qui est à découvrir, avec, bien évidemment son histoire, pour mieux comprendre. Ainsi, on apprend qu’enfant, Louis XIV accompagne son père, le roi Louis XIII, à son pavillon de chasse à Versailles. Un lieu que le futur roi apprécie particulièrement. Devenu roi, Louis XIV découvre le château de Vaux-le-Vicomte. Jaloux, le roi emprisonne son propriétaire, le ministre des Finances et fait construire un immense château…

A chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle partie du domaine, en commençant par le château de Louis XIV, en passant par la galerie des Glaces, les jardins à la françaises, le domaine, mais aussi connaître la vie à la cour du Roi-Soleil, les artistes de l’époque, l’art, le Grand et le Petit Trianon, Marie-Antoinette… Les paragraphes sont courts et concis, adaptés à la lecture des enfants, apportant ainsi l’essentiel des informations à savoir, avec un vocabulaire ajusté. Des illustrations sont également à retrouver, pour accompagner les enfants dans la découverte ludique du monument et de son histoire.

Versailles est un nouveau titre de la collection Toute une histoire avec Gaspard et Léonie, des éditions Ouest France. Un petit ouvrage ludique et illustré qui accompagne les jeunes curieux, dans la découverte de ce site touristique, chargé d’histoires somptueuses et incroyables.