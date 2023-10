Pendragon – L’épée perdue

L’épée perdue est le premier tome de la nouvelle série Pendragon, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris, Benoît Dellac et Paolo Martinello, qui revisite librement la légende du roi Arthur, dans un épique récit captivant.

Au commencement, le chaos, une guerre incessante entre les premiers hommes et les bêtes de Crom Dubh. Aussi, le sang coulait chaque jour plus que l’eau des torrents, inondant sans relâche le sol sacré d’Alba. Un temps de violence et de mort qui perdura plusieurs siècles, jusqu’à l’avènement de Pendraig Rù, le roi-dragon. Il fut le premier roi des hommes. Pendraig Rù rassembla sous sa bannière la totalité des clans et tribus l’Alba. Le roi-dragon lutta sans répit contre les loups de Crom. Après des années de guerre, Pendraig Rù affronta le hurleur, à la bataille des Plaines brûlées. Le hurleur était l’avatar du dieu noir, Crom Dubh, sur Terre. Un monstre gigantesque fait de fureur et de pure sauvagerie. Les deux guerriers s’élançaient l’un vers l’autre. La force de l’homme ne pouvait contenir longtemps la toute-puissance de Crom Dubh. Pendraig Rù commençait à tomber sous les coups…

Le récit débute avec un combat épique et les dieux oubliés des terres d’Alba. Alors que l’épée, qui permit à Pendraig Rù de battre Crom Dubh, avait été oubliée, pour le bien-être des hommes, Nimue la voit en rêve… Aujourd’hui, les terres d’Alba sont divisées en plusieurs clans, qui se font la guerre. Un dieu unique prend peu à peu la place des dieux celtes… Dans ce tourment, Merlin, un enchanteur, tente de rétablir l’harmonie, à travers Arthur, un enfant qu’il a recueilli. La bande dessinée revisite le mythe du roi Arthur, à travers un récit épique et fantastique. Ce premier tome inspirant offre de nombreux rebondissements et quelques personnages à suivre. L’intrigue se met tranquillement en place, tout comme les plans de Merlin. La suite devrait offrir action, rebondissements et combats… Le dessin est saisissant, avec un trait travaillé, fin offrant de belles planches à découvrir.

L’épée perdue est le premier tome de la série épique et fantastique Pendragon, des éditions Glénat. Un récit captivant et fascinant, qui revisite la légende du roi Arthur, empreint de mythologie celte, offrant aussi un album assez sombre et violent.

