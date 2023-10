Mon livre son et lumière Bonne nuit ! – En ville

En ville est un des titres de la nouvelle collection Mon livre son et lumière Bonne nuit, des éditions Larousse. Un livre sonore et lumineux, paru fin août 2023, qui propose aux tout-jeunes lecteurs de s’éveiller aux bruits de la nuit, en suivant un chat dans le parc et sur les toits !

La nuit tombe, sur la ville. Tout semble calme, à présent. Alors Petit Chat en profite, pour aller se promener. Dehors, dans la rue, les conserves en aluminium, font du bruit, en tombant et roulant. Le chat miaule. Par la fenêtre, une lampe éclaire la cuisine. Petit chat continue sa promenade vers le parc. Il y découvre l’écureuil endormi au creux de l’arbre. Le rossignol, quant à lui, chante encore sous le ciel étoilé. Le réverbère éclaire l’allée du parc. Plus loin encre, Petit chat suit la luciole qui éclaire le chemin.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir de jolies scènes de nuit. Petit Chat se promène et découvre la ville et le parc, dans la nuit, entre bruits, chants et petite surprise pour la fin ! Le texte vient décrire les scènes aux enfants, qui vont pouvoir analyser et enrichir leur vocabulaire. En effet, le texte reste adapté, pour découvrir le monde de la ville. A chaque double page, et même dès la couverture, les enfants vont devoir retrouver la puce sonore pour activer le son, mais aussi la lumière. L’éveil est plaisant, pour les tout-petits qui vont s’amuser à retrouver les puces et à appuyer dessus, pour écouter des sons et regarder la lumière s’allumer et clignoter. Le dessin reste rond et doux, offrant un bel univers tendre et coloré.

En ville est un titre de la nouvelle collection Mon livre son et lumière bonne nuit !, des éditions Larousse. Un livre sonore et lumineux, qui vient éveiller les jeunes enfants aux bruits de la nuit et à la vie que l’on peut y rencontrer aussi !

