CBD vs H4CBD : quelle est la différence ?

Le tétrahydrocannabinol, plus connu sous le nom de H4CBD est un produit de cannabinoïde de synthèse que l’on obtient suite à l’hydrogénation d’un autre cannabinoïde, le cannabidiol ou le CBD. Malgré le fait qu’il en soit plus ou moins tiré d’un côté, et qu’ils aient quelques points communs d’un autre côté, le H4CBD présente une grande multitude de différences avec le CBD. Lesquels ? Nous allons le découvrir tout de suite.

La structure moléculaire Puisqu’il est obtenu de l’hydrogénation du CBD, la structure moléculaire du H4CBD est donc celle du CBD ayant subi des modifications. À la structure de base du CBD viendront ainsi s’ajouter 4 atomes d’hydrogènes ou H4 pour donner le H4CBD. Ce procédé a pour principal objectif de booster les propriétés éventuelles du cannabidiol. La marque de H4CBD Dr Cannabidiol garantit des vertus plus puissantes que celles du CBD. Vous pouvez consulter les différents produits à base de H4CBD pour trouver toutes les réponses à vos questions concernant les produits Dr Cannabidiol. L’origine En dépit du fait qu’il soit une variante du CBD, le H4CBD et le CBD ont tous deux des origines différentes l’une de l’autre :

– Le cannabidiol ou CBD est une molécule que le plant de Cannabis sativa L produit naturellement à partir de molécules de Cannabigerol ou CBG.

– Comme on l’a déjà expliqué précédemment, la molécule de H4CBD est une synthèse obtenue à partir de l’hydrogénation du CBD, ce qui fait de lui un cannabinoïde de synthèse. L’effet anti-inflammatoire Suite à des recherches scientifiques réalisées en 2017, des scientifiques auraient découvert chez le H4CBD des capacités anti-inflammatoires. En effet, ces résultats précisent que si le CBD n’a aucune affinité avec le récepteur CBI, le H4CBD lui, aurait cette affinité avec le récepteur du système endocannabinoïde. L’affinité avec le récepteur CBI Avec son affinité avec le CBI du système endocannabinoïde, le H4CBD provoque à la fois un genre d’euphorie chez celui qui en prend, et une sensation de détente. Cet effet est ce que les médecins appellent l’effet psychotrope.

Malheureusement, le CBD quant à lui, n’a pas autant d’affinité avec ces récepteurs que le H4CBD. Le CBD se contente de se fixer à des récepteurs à proximité, qui sont donc différents de ceux du système endocannabinoïde. Si le H4CBD possède des capacités psychotropes procurant des impressions de relaxation physique et mentale, le CBD lui joue un tout autre rôle, celui de facilitateur. Les points communs Les scientifiques ont encore du mal à établir une liste officielle des points communs entre les CBD et le H4CBD en raison du récent intérêt pour le H4CBD.

Cela dit, il est toujours important de rappeler les vertus du CBD :

– Il aide grandement dans la gestion du stress

– Il garantit un sommeil calme et apaisant

– Il présente des effets anti-inflammatoires, même si la puissance est encore en cours d’étude.

– Il est responsable de l’action holistique sur le malaise. En d’autres termes, le CBD fait en sorte de briser la pénibilité du stress et de la douleur. En fonction de vos besoins, vous savez dorénavant quel type de cannabinoïde vous choisirez.