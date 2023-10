THE ANALOGUES, le vrai son des Beatles en tournée 2023

Partagez





The Analogues – Les maîtres de la reconstitution musicale des Beatles, annoncent leur retour en France pour un événement incontournable en décembre prochain. Sous le titre évocateur de “Hello Goodbye”, cette tournée épique mettra en lumière une sélection exquise des plus grands succès issus des albums de la période 1966-1970.

THE ANALOGUES

les 12 et 13 décembe 2023 à la Salle Pleyel – Paris

De “Revolver” à “Abbey Road”, en passant par “Magical Mystery Tour”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “The White Album”, et “Let It Be”, revivez en concert une collection exceptionnelle de pépites musicales, célébrant une ère brève mais incroyablement prolifique, où les Beatles ont façonné un héritage musical inégalé.

LE VRAI SON DES BEATLES !

Ici, pas de déguisements tape-à-l’œil ni de perruques criardes ! The Analogues, groupe de virtuoses néerlandais, se distinguent par leur démarche singulière. Ils s’efforcent de respecter scrupuleusement les partitions originales et l’authenticité des sons, en utilisant les instruments vintage identiques à ceux que les Beatles maniaient avec génie en studio. L’ingénieur du son légendaire, Geoff Emerick, témoin privilégié de la magie opérée par les Beatles, pensait qu’une telle expérience ne se reproduirait jamais. Cependant, en collaborant avec The Analogues, il a été ébahi de revivre ces mêmes émotions, plus de cinquante ans après les enregistrements originaux.

Bart van Poppel, le directeur musical de The Analogues, exprime son enthousiasme : “Nous sommes impatients de partager ces moments forts avec d’autres amoureux des Beatles. C’est une expérience incroyable pour nous d’interpréter ces chansons : les personnes dans le public partagent la même passion ardente pour les Beatles que les musiciens sur scène.”

Plongez vous aussi dans cette aventure musicale exceptionnelle et laissez-vous emporter par la magie intemporelle des Beatles, recréée avec une précision époustouflante par The Analogues.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

PARIS – Salle Pleyel les mardi 12 décembre et mercredi 13 décembre 2023

LYON – Bourse du travail, le vendredi 15 décembre 2023

BORDEAUX – Théâtre Fémina le dimanche 17 décembre 2023

NANTES – Cité des Congrès le lundi 18 décembre 2023