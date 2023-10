Mon corps, le squelette et moi – Ed. Sarbacane

Mon corps, le squelette et moi est un album jeunesse, de Sandrine Bonini et Elise Follin, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Une aventure rocambolesque, pour Maya, qui va partir en expédition à l’intérieur de son propre corps.

Ce matin-là, Maya et sa maman sont allées faire une radiographie du poignet de la jeune fille. En effet, cette dernière avait fait une sacrée chute en skate ! La radiologue remarque une fêlure au poignet. Maya trouve cela horrible, le cliché de son squelette. Elle n’aime pas trop imaginer à quoi ressemble l’intérieur de son corps. Ce n’est pas très rassurant de penser à ses propres os et à tout ce sang qui circule ! Le sang, la chair, le squelette, tout est fascinant et inquiétant à la fois, pour Maya. Rien que d’y penser, elle en frissonne ! Pourtant, elle trouve sa radio magnifique et va l’accrocher dans sa chambre…

Le soir venu, alors que Maya est au lit, le squelette, à travers la radio, prend forme et retourne à l’intérieur de la petite fille, en l’entraînant avec elle. Chose surprenante, Maya descend donc dans son propre corps, par les narines ! Voici le début d’un voyage d’incroyable et d’une aventure improbable. L’album invite les jeunes lecteurs à suivre Maya dans une expédition surprenante, à travers son propre corps, pour explorer et découvrir le cœur, les poumons, l’estomac et bien d’autres lieux encore. Mais dans les méandres de son corps, le petit squelette se perd et se fait mal. Maya court à son secours ! L’aventure est onirique, permettant aussi une approche ludique du corps et de ce qui se passe en chacun. L’album est coloré, avec un dessin plutôt rond et doux.

Mon corps, le squelette et moi est un album jeunesse singulier, des éditions Sarbacane. Une aventure onirique qui, entre jeu de piste et faux documentaire, vient présenter le corps et les principaux organes du corps, pour appréhender certains bobos.

