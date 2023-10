Sourire d’acier – Submergée

Submergée est le deuxième tome de la série Sourire d’acier, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Fabien Dalmasso, qui présente la suite des aventures de Louna et de ses compagnons qui décident de quitter la ville pour trouver un endroit plus sûr…

Voilà trois ans que Louna est seule. Elle trouve que le monde amorce une transition. Il paraît que des couples se sont formés et que des bébés sont nés. Elle se demande si ces enfants ont hérité des marottes de leurs parents. Elle trouve ironique de voir que dans le monde d’avant qui dépendait de tant de technologie, la plupart des gens étaient incapables de la comprendre. Aujourd’hui, ils sont revenus à des besoins plus pragmatiques, ils doivent se nourrir, se vêtir et survivre. Alors que Louna traverse une place, elle est interpellée par trois jeunes hommes. L’un d’eux lui fait remarquer que ce n’est pas très prudent de se balader seule, par les temps qui courent. Puis, il lui suggère, avec un mauvais sourire, de les rejoindre, afin qu’ils puissent la protéger ! La marotte de Louna lui fait remarque la bande de losers en face d’elle !

Alors que trois jeunes gens tentent de s’en prendre à Louna, cette dernière semble déployer un pouvoir pour se tirer d’affaire. Mais ce n’est pas la seule, un des jeunes hommes, pour la capturer, a également usé de pouvoir ! Trois années auparavant, Louna était encore avec son petit groupe. Ils avaient passé un bel été, mais des évènements allaient tout bouleverser. Le réseau d’épuration plus en état et le manque d’électricité allaient leur faire défaut pour l’hiver à venir. Le groupe décide donc de quitter la ville. Là, les évènements s’enchaînent offrant de nombreux rebondissements. La bande dessinée se révèle intrigante, avec des disputes, des combats, des personnages qui se révèlent, avec des capacités étranges, pour chacun. Les questionnements restent nombreux, dans cet album teinté de fantastique, dans un monde chaotique, post apocalyptique. Le dessin offre un trait plutôt manga, très énergique, avec des personnages expressifs.

Submergée est le deuxième tome de la série Sourire d’acier, des éditions Glénat. Un album qui vient bousculer la vie paisible de Louna et ses compagnons, qui vont devoir affronter de nombreux dangers et tenter de ne pas se laisser submerger par leur marotte, afin de survivre…

