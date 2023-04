Les contes de Petite Souris – Riikka Jäntti

Parmi nos récents coups de cœur au rayon des livres pour enfants, il y a l’album illustré « Les contes de Petite Souris » qui nous a permis d’apprécier tout le talent de son auteure, Riikka Jäntti. Elle invite les enfants à découvrir les contes des Frères Grimm, au travers de sa chère et tendre mascotte, Petite Souris.

Et c’est justement grâce à cet ouvrage que nous avons fait la connaissance de Petite Souris, ce héros absolument adorable. Cela nous a également permis de découvrir que plusieurs de ses aventures étaient disponibles aux Éditions Cambourakis. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel et restez connectés sur FranceNetInfos, car nous avons prévu de vous présenter deux nouvelles histoires, « Petite Souris fête son anniversaire » et « Petite Souris passe un bel été ».

S’endormir paisiblement avec « Les contes de Petite Souris »

Alors que l’heure du coucher approche, les enfants en sont encore à choisir les histoires que leurs parents vont leur raconter. Avec « Les contes de Petite Souris » le choix est facile puisque le recueil contient pas moins de 7 contes revisités : « Le Petit Chaperon rouge », « Les Trois Ours », « La souris et la Patate », « Les Trois Souhaits », « Hensel et Gretel », « Jack et le Haricot magique » et « Le Faitout enchanté ». Ici, les grands classiques sont encore plus attendrissants puisque les héros sont remplacés par d’adorables petites souris. Soit, une occasion pour Petite Souris de mettre un peu de son univers au cœur des plus grands classiques de la littérature enfantine.

« Les contes de Petite Souris » est

Notre avis sur « Les contes de Petite Souris »

L’univers en lui-même est superbe, on retrouve bien la douceur des contes de Petite Souris ajouté à la fantaisie que l’on connaît des Frères Grimm. L’auteure veille à rester au plus près des œuvres originales en glissant quelques codes bien connus de ces contes, le fameux « il était une fois » ainsi qu’une touche de fantaisie, de légèreté et de magie. Ici, la douceur est omniprésente, à commencer par les échanges que Petite Souris a avec sa maman à la fin de chaque conte. Elle lui pose des questions et lui demande de continuer de lui raconter des histoires. Jusqu’à la dernière, alors que le livre et ses yeux se ferment, prête à rejoindre le pays des rêves.

Ce nouvel ouvrage signé Riikka Jäntti nous a conquis. Le moment des histoires est une parenthèse affective puissante, et elle a compris qu’il était intéressant de rester sur des classiques qui grâce à sa Petite Souris parleront davantage aux enfants.