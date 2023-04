Parmi les albums pédagogiques que nous avons appréciés récemment, il y a « Mon livre-jeu, ma première année de maternelle » illustré par Amy Blay. Coloré et ludique, les enfants vont s’amuser à apprendre tout un tas de notions en rapport avec ce qu’ils étudient à l’école. Le tout, à la maison et en compagnie de leurs parents qui seront ravis de les guider.

« Mon livre-jeu, ma première année de maternelle »

Les enfants seront instantanément attirés par la couverture de ce beau livre cartonné grand format. L’illustratrice les embarque au cœur d’un monde enfantin, coloré et bienveillant, avec ce chat qui sourit à pleine dent. Le côté participatif intervient aussitôt avec ces quelques éléments en relief que les enfants auront plaisir à caresser du bout des doigts. Soit, un livre qui annonce la couleur d’un apprentissage amusant des essentiels prodigués durant la petite section de maternelle.

Apprendre en s’amusant – Les essentiels à retenir

Élaboré avec le conseil et l’expertise de professeures d’école maternelle, le livre renferme 120 stickers en mousse repositionnables. Le but ? Leur permettre d’apprendre des données essentielles en les invitant à participer activement.

Et pour répondre à chaque question, ils n’auront qu’à choisir le bon sticker et le coller au bon endroit. Tout d’abord, la météo : quel temps fait-il aujourd’hui ? Ils seront ensuite invités à nommer le moment de la journée, et nous savons à quel point il est difficile de se repérer dans le temps à cet âge-là. Ils apprendront les jours de la semaine, la date, les différents mois de l’année, les saisons. Viennent alors les nombres et les formes, le corps humain également. Et pour finir, une invitation à la créativité avec une double page « A toi de jouer ! » leur permettant de coller les autocollants de leur choix au cœur d’un décor en pleine nature.

Le livre est à retrouver ICI.

Ils pourront aussi commenter ce qu’ils observent grâce aux questions intégrées au cœur des illustrations et aux puces « Montre du doigt ! ». Ainsi, les adultes s’assureront qu’il n’y a ni erreur, ni confusion. Les illustrations quant à elles sont en total accord avec la couverture du livre, avec notamment ce chat adorable que les enfants vont suivre du début jusqu’à la fin.

En conclusion



« Mon livre-jeu, ma première année de maternelle » repose sur un mode d’apprentissage efficace. Le simple fait de participer aux exercices en collant les stickers va permettre aux enfants d’apprendre sans même qu’ils s’en rendent compte. Ils seront donc actifs et c’est exactement ce qu’il faut pour capter leur attention.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce livre, rendez-vous sur le site officiel des Éditions Milan et laissez-vous guider !