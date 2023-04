Les dangers d’une mauvaise chaise de bureau !

On le sait et on nous le répète partout ces dernières années, adopter une mauvaise posture quand on est longtemps en position assise est très mauvais pour la santé du dos. Il faut prendre l’habitude de régulièrement changer de position, se lever pour faire un petit tour mais tout ceci n’est pas suffisant. Le problème est aussi matériel et un mauvais équipement et particulièrement une mauvaise chaise de bureau va contribuer de façon néfaste au maintien de votre posture.

Posture et mal de dos

Le mal de dos est peut être le maux le plus répandu et le plus connu dans le monde occidental. Si vous avez la chance de jamais en avoir souffert, vous connaissez forcément quelqu’un dans votre entourage qui en subit les conséquences. Ce que l’on appelle communément le mal de dos englobe en fait la nuque, les épaules, le dos et les reins. C’est un ensemble de muscles et de nerfs endoloris et douloureux que l’on va mettre dans le grand sac du mal de dos.

Tout serait donc lié à une mauvaise posture ? Et bien pas si sûr. Aujourd’hui rien ne prouve qu’une mauvaise posture pourrait être à l’origine de la santé du dos. Il semblerait que ce soit plutôt une convention sociale rapporté par transmission orale mais qui ne repose pas sur grand chose si ce n’est l’apparence de la posture. Les dernières études et connaissances en médecine du corps semblent prouver que c’est le côté statique qui est terriblement néfaste. Votre posture, quelle qu’elle soit, si elle reste la même pendant un long moment provoquera chez vous un inconfort voir de la douleur. Il faut donc régulièrement changer de position, ne pas rester assis et se lever faire un tour, etc.

Mais pour pouvoir changer de position sur une chaise tout en restant dans un confort de posture et de travail requiert du matériel adapté.

Une bonne chaise de bureau pour soulager tous vos maux ?

Comme nous vous l’avons expliqué, c’est une position assise statique sur une longue période qui va entraîner une tension excessive des ligaments et de la colonne vertébrale. Cela va mettre à rude épreuve les disques vertébraux et donc impacter votre colonne. Ce genre d’attitude, avec le temps, va endommager les structures de la colonne vertébrale et contribuer ou aggraver la douleur dorsale.

Mais alors une chaise de bureau peut être la solution à tout ceci, une aide au soulagement ? Lorsqu’un siège est dit ergonomique, il devient un outil qui utilisé correctement va maximiser le soutien du dos et vous faire adopter une position assise qui soulagera vos lombaires et toutes les zones dorsales jusqu’au reins. Avant de vous expliquer comment choisir une chaise ergonomique pour soulager votre dos, nous vous recommandons d’aller faire un tour sur un site spécialisés dans la vente de chaise de bureau et gaming ergonomique .

Avoir une bonne chaise ne veut rien dire en soi. Il va falloir suivre tout un tas de critères pertinents qui soulageront au mieux votre dos. Le premier est la hauteur souhaitée du bureau ou du poste de travail, cela va donc dépendre de votre taille. Simplement ce premier critère va faire varier considérablement le type et le positionnement de la chaise ergonomique.

Pour tout le reste il va également falloir réaliser des mesures comme celle des coudes, des cuisses et des mollets. L’ensemble de ces informations va être capitale afin de sélectionner la chaise de bureau qui vous permettra un confort maximal. Il faut également veiller à ce qu’il y ait un “coussin” au niveau du bas du dos. Ce soutien est essentiel puisqu’il va minimiser la tension si le dos et vous empêcher de prendre le mauvais réflexe de vous pencher en avant.

Pour finir, les accoudoirs sont aussi une donnée capitale à prendre en compte. La présence et la bonne utilisation d’un accoudoir va venir soulager toute la partie supérieure de la colonne ainsi que vos épaules et il va surtout corriger naturellement un réflexe facile qui nous fait s’affaler sur la chaise.

Vous l’aurez donc compris, pour prendre soin de la santé de votre dos il y a deux grands critères à prendre en compte, lutter contre une position statique prolongée et utiliser du matériel de qualité et adéquat !