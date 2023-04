Mes premiers classiques Larousse – Don Quichotte et Frankenstein

Don Quichotte et Frankenstein sont deux nouveaux titres de la collection Mes premiers classiques Larousse, parus en février 2023. Deux romans jeunesse qui proposent de découvrir des classiques, des références littéraires, adaptés aux jeunes lecteurs.

Les ouvrages commencent par un sommaire sobre, court, simple et efficace. En effet, quatre grandes parties sont à retrouver. Les personnages de l’histoire se présentent et un coup de pouce permet de mieux situer le récit, entre lieu, époque… Ensuite c’est l’histoire qui est à lire et découvrir. L’une se passe en Espagne, au XVIIème siècle, tandis que l’autre se déroule au XIXème siècle, à Genève, en Suisse. Les deux récits sont très différents, l’un pour les élèves à partir du CE1 et l’autre, à partir de CE2. Des versions adaptées et illustrées, pour une première approche des classiques de la littérature, pour les jeunes enfants.

Les deux ouvrages complètent la collection idéale pour faire lire aux enfants, qui ont appris les rudiments de la lecture, mais qui ont besoin de s’exercer. Pour cela les éditions Larousse, présentent des romans courts et adaptés. Des classiques de la littérature, pour que les jeunes lecteurs puissent enrichir leur culture générale. Deux œuvres intemporelles, adaptés, pour faire un lien entre le monde des enfants et celui des adultes, rassemblant ainsi les générations. Les œuvres sont accessibles aux enfants, avec, à la fin des ouvrages, un lexique et des questions de compréhension. Des illustrations colorées et plaisantes, accompagnent parfaitement les textes.

La collection Mes premiers classiques Larousse se complète avec deux titres, Don Quichotte et Frankenstein. Deux œuvres intemporelles de la littérature, adaptées aux enfants, pour découvrir des histoires de toujours, oniriques, fantaisistes et instructives.

