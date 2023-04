A la poursuite des pilleurs de tombes est un livre-jeu, d’Andy Seed et James Weston Lewis, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mars 2023. Un livre-jeu passionnant, qui entraîne les jeunes lecteurs dans l’Egypte antique, au cœur d’une enquête ludique et palpitante, riche en énigmes.

C’est par un sommaire que débute le livre, présentant ainsi les différentes parties de l’histoire et de l’enquête à venir. Une introduction suit, présentant l’époque et les deux personnages principaux. Les enfants se retrouvent donc en Egypte, en 1422 avant notre ère. Il semble qu’un sombre complot menace le royaume, mais Nub et Iteti restent déterminés à déjouer les plans des malfaiteurs. Il va donc falloir se tenir prêt, car ils vont avoir besoin d’aide ! Pour cela, et tout au long de l’aventure, des mots en hiéroglyphes vont devoir être décryptés, avec l’aide du lexique, à la fin de l’ouvrage.

Nub est un apprenti scribe, tandis qu’Iteti est la fille du vizir, principal conseiller du pharaon. Les deux amis surprennent des pilleurs de tombes et décident de les suivre, grâce à un papyrus tombé à terre. L’aventure débute avec un premier indice à déchiffrer… Le livre-jeu est rapidement immersif, avec les hiéroglyphes à solutionner, pour pouvoir aider les deux héros. Ils veulent tout faire pour empêcher des pilleurs de tombes à déjouer leurs plans. En plus de l’aventure et des énigmes à résoudre, les jeunes lecteurs retrouvent des ronds, pour en savoir plus. Des informations complémentaires, pour découvrir la vie en Egypte antique, comme un documentaire ludique, pour les plus curieux. Les solutions aux énigmes et un glossaire viennent enrichir le livre-jeu. Le dessin est particulier, apportant une certaine ambiance, plutôt plaisante et moderne.

A la poursuite des pilleurs de tombes est un livre-jeu captivant, original et ludique, des éditions Glénat jeunesse. Un ouvrage qui propose une enquête ludique et palpitante, riche en énigmes et en codes secrets à décrypter, tout en offrant des informations sur l’Egypte antique, tel un documentaire.

Lien Amazon