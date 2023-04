Harry Potter – Le livre de crochet, est un ouvrage officiel des éditions 404, paru en mars 2023. Un beau livre de loisirs créatifs, de Lucy Collin, qui propose de réaliser 14 modèles, projets autour du monde d’Harry Potter. Des personnages emblématiques sont donc à crocheter, comme des objets iconiques !

L’ouvrage débute avec un sommaire, qui présente les principales parties de l’ouvrage, afin de s’y retrouver plus facilement et rapidement. Une introduction suit, avec l’univers d’Harry Potter et la découverte de ce dernier par la créatrice. Ensuite, la liste des fournitures nécessaires à la réalisation des modèles est présentée. Les abréviations, outils et matériaux sont également très bien décrits. Les points et techniques font suite, avec des explications et photographies. Des figures différentes très détaillées et avec ces clichés, pour permettre de bien positionner les crochets et le fil. Les points de broderie, pour les détails, trouvent également leur place.

Le livre est très détaillé, proposant de découvrir les grands points, avant de se lancer dans la création des modèles suggérés. 14 projets inspirés de la saga Harry Potter sont donc à retrouver et à réaliser. Le trio culte Harry, Hermione et Ron sont à réaliser, tout comme les principaux professeurs. Pour chacun des modèles, la liste des fournitures est à retrouver, avant de suivre les étapes de la réalisation. Un petit paragraphe vient compléter agréablement la présentation, afin de s’immerger, de nouveau, dans cet univers empreint de magie. Les différentes étapes restent bien détaillées, pour réaliser parfaitement tous ces personnages adorables et incontournables. Des photographies viennent, là encore, accompagner les créateurs et créatrices, ainsi que les instructions.

Harry Potter – Le livre de crochet est un bel ouvrage officiel, des éditions 404. Un livre incontournable pour tous les amateurs du Wizarding World, proposant de réaliser 14 projets. Des personnages adorables, des professeurs connus, des objets iconiques et bien d’autres encore, sont à crocheter !

