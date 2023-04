Talbot, Molina, Lofgren and Young ” All Roads Lead Home ” : le nouvel album de Crazy Horse ! 

A l’heure où d’autres aimeraient goûter à une retraite bien méritée, trois membres de Crazy Horse soient Billy Talbot, Ralph Molina et Nils Lofgren dévoilent de nouveaux titres dont une contribution avec Neil Young.





Pour ceux qui ne le sauraient pas encore Crazy Horse est la formation qui aura accompagné le guitariste et chanteur canadien Neil Young durant 50 ans sur de nombreux albums et lors de plusieurs tournées à travers le monde. C’est en grande partie grâce au son rock garage sale et torturé de Crazy Horse que Neil Young s’échappera de la scène folk rock bobo dans lequel tomberont tous ses amis, Crosby, Stills et Nash.

Car Billy Talbot (basse), Ralph Molina (batterie) et Nils Lofgren ( guitare) sont un peu quelque part le E street Band de Neil Young. Depuis un demi siècle, Talbot, Molina, Lofgren, la section rythmique du Crazy Horse, c’est peu une famille, un gang de potes, des musiciens soudés qui font un véritable travail d’équipe autour du Loner. Leur dernier « All Roads Lead Home » a été composé durant la pandémie du COVID-19 . Coupés du monde, confinés chez eux, Ralph Molina, Billy Talbot, et Nils Lofgren en ont profité pour écrire de nouveaux morceaux qui ont été enregistrés en 2021 au moment où ils participaient à l’album de Neil Young « Barn ». Dans la foulée de cet album, les trois musiciens ont eu la bonne idée d’enregistrer leurs compositions individuelles et d’en faire une compilation de dix morceaux, trois chacun et un évidemment réservé à l’autre complice de la bande : Neil Young. On retrouve donc le maitre sur une version alternative de « Songs Of The Seasons » où l’harmonica se fait plus tardif et offre ainsi à la guitare acoustique une place de choix. Le projecteur est ici principalement braqué sur les trois autres membres où chacun apporte sa touche personnelle de blues, country et folk rock. Si les albums de Neil Young accompagné par Crazy Horse sont habituellement joués à fort volume, sonnent lourd, heavy poussés parfois à l’extrême, « All Roads Lead Home » sonne lui beaucoup plus léger, s’appuyant sur l’interaction des musiciens plutôt que sur une amplification des guitares poussées à fort volume. Une certaine douceur, une certaine nostalgie pop folk 70’s souffle dans ces dix chansons pleine de légère. Témoin « ‘It’s Magical”, jolie balade vaporeuse signée Ralph Molina ou ce titre folk « You Will Never Know » aux guitares folk et slide mises en avant signé Nils Lofgren. « Look Through The Eyes Of Your Heart », « Fill my cup », « The Hunter » ou « Go with me » les titres défilent entre nos oreilles avec le son d’une époque bien marquée celle des 70’s. La voix granuleuse de Billy Talbot et les arrangements chaloupés de l’album apportent ce côté pop rock customisé vintage 70’s. Dans « Rain », on entend Talbot vocaliser d’une parfaite voix de tête éraillée, posant délicatement ses mots sur cette sublime mélodie. Loin de la rugosité intense heavy rock des albums du Crazy Horse, « All Roads Lead Home » nous renvoie à l’époque des productions folk de Laurel-Canyon. Cet album c’est clairement la réunion de vieux hippies des “happy days” qui prônent le « love and peace » sur fond d’harmonies ciselées. En l’écoutant et le réécoutant on a l’impression de découvrir de vieilles chansons inconnues, restées toutes dans leur jus, dans leur version originale, des chansons qui nous semblent quelque part un peu familières. A écouter et à réécouter sans modération.

Jean-Christophe Mary

« All Roads Lead Home » (Reprise Records)