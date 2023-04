On ferait comme si – Ed. Grasset

On ferait comme si est un album jeunesse, d’André Marois et Gérard DuBois, paru aux éditions Grasset, en mars 2023. Un livre amusant qui célèbre l’enfance, le jeu et l’imaginaire, entre liberté, aventures et super pouvoirs. Un album un brin rétro, qui reste fort sympathique à découvrir.

Dans l’entrée de la maison, en bas des escaliers un papa appelle les enfants. Il explique qu’il fait beau et qu’ils devraient aller jouer dehors ! Les enfants s’élancent et foncent, tel un courant d’air, dans l’entrée. Ils sont déjà dehors. Un garçon et une jeune fille se retrouvent dehors. Le garçon propose de jouer à faire semblant… De faire comme s’il y avait un château, à la place de l’arbre. La jeune fille suggère de le visiter. Ils se retrouvent, tous les deux, rapidement au donjon pour surveiller partout. Mais un monstre volant pourrait leur faire signe de le suivre…

Ainsi, les voilà tous les deux embarqués dans une aventure improbable, pleine de rebondissements et de découvertes. Leur imaginaire prend une place folle, dans leur jeu, à tel point, qu’ils saccagent le jardin en voulant affronter Potirus, qu’ils libèrent les lapins zombies… L’aventure est folle, captivante et amusante, entrainant facilement les jeunes lecteurs dans cet imaginaire farfelu. Le récit est simple, avec seulement les paroles des personnages et les images, comme une bande dessinée. Les situations cocasses s’accumulent, offrant un final qui rappelle la réalité et les bêtises des enfants ! L’album est plaisant, joyeux, célébrant l’enfance et l’insouciance, le jeu et l’imaginaire. Le dessin est rétro, avec des couleurs vives, un trait posé et des personnages expressifs, en mouvement.

On ferait comme si est un bel album des éditions Grasset, qui vient célébrer l’enfance, le jeu et l’imaginaire. Un livre palpitant, entre complicité et liberté, de deux enfants qui s’amusent, s’aventurent dans le jardin et s’imaginent une drôle d’aventure.

