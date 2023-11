« Je crois beaucoup en cette formule magique : « La liberté naît des contraintes ». Avant même de nous mettre à écrire, Caroline et moi, nous nous sommes imposés des limites. C’était le cas dès la première écriture du spectacle il y a 12 ans et c’est toujours le cas aujourd’hui. Il y a 12 ans, cela devait être un duo (un homme et une femme) et c’est Caroline qui ferait la femme. Nous savions que nous voulions une pièce de théâtre “musicale” ; je voulais exploiter au maximum tous les talents de Caroline, car je savais dès le départ que j’aurais la chance de la mettre en scène. Et aujourd’hui cela doit être un trio ! Rajouter une personne dans un spectacle peut vous paraître simple mais je vous assure que cela bouleverse tout. Le château de cartes s’effondre et il faut tout recommencer. Heureusement le fond ne change pas ; on part toujours de la vie incroyable de Caroline.

Il nous fallait donc penser tout de suite à trouver le troisième homme, nous voulions qu’il soit à la fois musicien, chanteur et comédien ! Nous avons donc longtemps cherché cette perle rare ! Notre première perle on l’avait déjà, elle s’appelle Mehdi Bourayou ! J’étais tellement heureux qu’il accepte à nouveau l’aventure car c’est lui qui a créé le rôle de Stevie Soul dans la première version de ce spectacle ! C’est un personnage complexe, un imposteur non dénué de talent qui, par amour et pour séduire Caroline, se fait passer pour ce qu’il n’est pas ! Et les origines maghrébines et alsaciennes de Mehdi alimentent parfaitement ce spectacle qui est, au fond, une quête de ses propres racines !

La deuxième perle je l’ai trouvé en Alex Anglio et son apparition tout est devenu clair pour nous : il s’appellerait Peter Soul, le « twin », le « brother » de Stevie : membre des Sparkling Twins et batteur du groupe! Aussi même si nous avions déjà monté une première version au Théâtre des Béliers lors du Festival d’Avignon 2012, ce que nous allons vous présenter maintenant au Théâtre des Lucioles est, pour nous, une nouvelle création. Nous ne voulions pas Caroline et moi traiter ce sujet de la quête d’identité comme très souvent avec une forme de gravité : nous voulions concilier théâtre burlesque, humour décalé avec les émotions fortes que peuvent provoquer certains passages de la vie de Caroline. Nous avons toujours pensé que le spectacle idéal était celui où nous pourrions passer du rire aux larmes en quelques secondes : l’art de la rupture ! Notre recette : l’incarnation totale des sentiments saupoudrée d’une pincée d’absurde, d’un soupçon de nostalgie, d’une bonne louche de comédie et d’un tempo précis !