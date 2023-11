“C’est Noël”: Un voyage enchanté au cœur de la magie de Noël

Ho ho ho ! Laissez-vous emporter dans l’univers féérique de Noël avec le nouveau livre de la collection “Écoute et Trouve” intitulé “C’est Noël”, une création éblouissante des éditions Larousse Jeunesse. Ce livre est une aventure sonore qui capture l’essence même de la magie de Noël. Vous allez adorer.

“C’est Noël” est un cherche et trouve grand format, où chaque page est une célébration de l’esprit festif. Le livre est enrichi de 10 puces sonores qui immergent les jeunes lecteurs dans les ambiances chaleureuses de cette période tant attendue. Imaginez entendre le vent qui souffle, le feu qui crépite dans la cheminée, le brouhaha joyeux de l’atelier des lutins, et les clochettes tintinnabulantes du traîneau du Père Noël dans la nuit.

Mais ce n’est pas tout. “C’est Noël” offre également un voyage musical avec des mélodies emblématiques comme “Mon beau sapin” ou encore “Vive le vent”. Dès la première double page, un marché de Noël animé transporte les enfants, avec une patinoire animée et un chœur entonnant des chants de Noël. L’image est vivante, presque palpable, sous un manteau blanc de neige scintillante.

C’est noël, une invitation à fêter noël !

Le livre invite les enfants à un jeu de cherche et trouve captivant. Ils seront ravis de dénicher des objets cachés dans des scènes richement illustrées : une luge, des bonshommes de neige, du gui, des bottes, des sapins… Chaque élément contribuent à l’enrichissement du vocabulaire pour les plus petits. Mais aussi à une expérience totalement enchantée.

La magie culmine sur la dernière double page, où le Père Noël lui-même apparaît, faisant sa tournée de cadeaux dans une nuit étoilée. Avec la puce sonore, les enfants entendront “We Wish You a Merry Christmas” et les fameux “ho ho ho” du Père Noël. On plonge ainsi complètement dans l’atmosphère joyeuse et chaleureuse de Noël !

“C’est Noël” est plus qu’un livre ; c’est une célébration de la joie et de la magie de Noël. Il offre une expérience immersive pour les enfants, combinant plaisir visuel, auditive et ludique. Ce livre est un trésor pour les familles, créant des souvenirs inoubliables et partageant l’esprit de Noël. Un indispensable pour les fêtes !

