À l’Aventure avec “Ecoute et trouve – Les Chevaliers”!

Jeunes écuyers et braves damoiselles, enfourchez vos destriers et préparez-vous à une escapade médiévale sans pareille avec le nouveau tome des éditions Larousse jeunesse dans la collection écoute et trouve : Les Chevaliers.

Oyez, oyez, brave gens! Suivez les pas de Béranger, l’écuyer téméraire sur le point de devenir un vaillant chevalier. Ce n’est pas une mince affaire, car avant que le grand seigneur ne lui confère l’honneur de l’adoubement, notre jeune héros doit encore prouver sa valeur. Maniez la paille et le fer, entendez le hennissement des destriers et le martèlement des armures, tout cela au cœur de l’écurie laborieuse!

Plongez dans l’époque médiévale avec les chevaliers

Charlotte Ameling, avec ses illustrations dignes d’un vrai manuscrit enluminé, vous transporte dans un monde où les bannières flottent fièrement. Chaque double page de ce livre sonore regorge de défis et de découvertes. Cinq chapitres palpitants — de l’apprentissage rigoureux à l’adoubement solennel, du tournoi éclatant à l’attaque audacieuse du château, jusqu’au banquet festif — invitent à une quête à trouver divers objets/personnages et où chaque son est une clé pour avancer.

Armez-vous de curiosité pour activer les dix puces sonores qui donnent vie à cet univers chevaleresque! Écoutez la trompette qui résonne, la cloche qui célèbre et les épées qui s’entrechoquent. Chaque bruitage vous plonge plus profondément dans l’époque des chevaliers, faisant de ce livre une véritable fenêtre sur le passé.

C’est une immersion totale où chaque jeune lecteur peut toucher, écouter, et même vivre la légende. “Ecoute et trouve – Les Chevaliers” est une porte ouverte sur l’imaginaire, un terrain de jeux pour l’esprit aventureux de chaque enfant.

Alors, prêts pour la joute? Que la fête commence! Le banquet de la connaissance est servi, et chaque page est un festin pour les yeux et les oreilles. En garde!

Que l’aventure commence et que votre quête soit joyeuse et bruyante!

