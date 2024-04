Le livre d’Ayla – La rune des deux mondes

La rune des deux mondes est le premier tome de la trilogie Le livre d’Ayla, des éditions Delcourt jeunesse. Une bande dessinée, de Séverine de la Croix et Violette Grabski, parue en mars 2024, qui présente un récit fantastique teinté de bienveillance.

L’héroïne s’appelle Ayla, elle est la fille d’une Mogaï. La jeune fille est née en l’an de grâce 1558, un jour de printemps. Jeanne, sa mère adoptive, lui a confié qu’il avait beaucoup plu la veille et la terre sentait l’humus. Le matin de la naissance, Jeanne a cueilli une branche de myosotis qu’elle a déposé près de la femme enceinte, pour lui donner du courage. Comme son peuple, les Mogaïs, et la plupart des autres créatures magiques, Ayla aurait dû partir sur les terres de Tilgivelse, un royaume parallèle, où se rendent les âmes ayant atteint l’illumination. La bienveillance qui règne entre les différents êtres est si forte sur les terres de Tilgiverse, que cela les rend plus légères. Les paysages coulent ainsi les uns dans les autres, par la seule force de l’amour. Ayla a pensé fuir là-bas, loin de la folie qui semblait s’être emparée des humains…

Ayla est née d’une mère Mogaï, qui a dû abandonner son enfant à la naissance, car dénoncée comme sorcière. Dans sa famille adoptive, Ayla sait qui elle est. Tout semble serein, jusqu’au jour où elle rencontre un seigneur et ses hommes en forêt. La jeune fille montant un beau cheval à cru, est rapidement traitée de sorcière. Elle va devoir fuir sa famille adoptive, pour tenter de retrouver ceux de son peuple. Une quête débute alors pour la jeune fille… La bande dessinée présente le voyage de la jeune fille, qui entre courage et détermination, va faire plusieurs rencontres extraordinaires. Des évènements vont aussi avoir des effets sur ses différents choix. Le récit est bien posé, présentant surtout l’univers fantastique et l’héroïne, pour une quête qui en fait que commencer. Le dessin est doux, très rond, avec des couleurs tendres également.

La rune des deux mondes est le premier tome de la trilogie à venir Le livre d’Ayla, des éditions Delcourt. Un album qui présente un récit fantastique et la quête d’une jeune fille poursuivi pour sorcellerie, qui va tenter de trouver refuge au sein de son peuple les Mogaïs.

